極限玩家疑闖遠雄金融中心塔尖 稱VIP座位看Alex

[Newtalk新聞] 昨(25)日霍諾德攀登台北101時，因為建築內沒有淨空，有一名女粉絲特別蹲在窗邊近距離拍攝被炎上，質疑是在干擾霍諾德。對此，當事人發文道歉，坦言因為室內沒有禁止拍攝，所以爬上窗台蹲在角落拍攝，對於造成觀感不佳說抱歉，「希望沒有影響到Alex Honnold，我會好好檢討」。事後有知情的網友緩頰，並表示當天霍諾德有和她揮手，代表應該沒問題。 霍諾德昨日挑戰「無繩索、零防護」徒手攀登台北101，以驚人的速度不斷往上爬，全程僅花91分鐘順利攻頂。由於建築內沒有淨空，不少人在窗前，近距離觀看霍諾德攀登過程。其中有一名女生特別蹲在窗邊近距離拍攝，被部分網友抨擊此舉是在干擾霍諾德，該畫面被瘋傳遭到不少人炎上。 對此，該名女生事後也在Threads發文道歉。貼文中表示自己就是畫面中的女生，頻著碰運氣的心情，在確認主辦單位沒有禁止室內拍攝後，早上跟著爸爸去公司，是爬上窗台蹲在那個小小的位子，紀錄霍諾德攀登的過程。 該名女生坦言，自己並沒有使用閃光燈、敲打玻璃或是尖叫，只是靜靜觀賞，因此完全沒想到會被拍到。且當天也不只她這樣做，幾乎各個樓層都有人在窗前觀看，但她還是道歉表示，「如

新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1 則留言