極限玩家疑闖遠雄金融中心塔尖 稱VIP座位看Alex
台北市 / 綜合報導
美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德，今天將徒手攀登台北101大樓，國外極限運動玩家Tom，昨晚在IG分享照片，表示自己找到了觀看攀登過程的VIP座位。
昨(24)日晚他在IG分享2個人出現在遠雄金融中心塔尖的照片，表示已經解鎖VIP視角，準備觀看霍諾德攀爬台北101。不過艾力克斯攀爬台北101的位置其實是在另一側，Tom可能選錯位置了。
更多華視新聞報導
全球期待！攀岩家挑戰2小時徒手攀101 1/24全程直播
霍諾德攀上台北101頂端 賈永婕巧思讓全世界看見國旗
霍諾德赤手登頂101 天氣風險：看見藍天相當感動
其他人也在看
影／霍諾德登頂101！賈永婕手捧鳳梨求平安 曝小心機「讓全世界看到國旗」
[FTNN新聞網]影音中心／朱瑪琳美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（AlexHonnold），25日上午成功完成徒手攀登台北101的壯舉，引發國內外高度關注，而霍諾德也在...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
快訊／91分鐘攻頂台北101！霍諾德離台被問「還會來？」笑答：希望如此
美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）昨（25）日挑戰徒手攀登台北101，91分鐘順利攻頂，畫面震撼全世界。今天上午霍諾德與妻子桑妮（Sanni McCandless）以及拍攝團隊現身桃園機場，準備搭機離台。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
窗邊拍霍諾德遭炎上！女粉道歉求原諒 網揪細節平反：妳沒影響他
[Newtalk新聞] 昨(25)日霍諾德攀登台北101時，因為建築內沒有淨空，有一名女粉絲特別蹲在窗邊近距離拍攝被炎上，質疑是在干擾霍諾德。對此，當事人發文道歉，坦言因為室內沒有禁止拍攝，所以爬上窗台蹲在角落拍攝，對於造成觀感不佳說抱歉，「希望沒有影響到Alex Honnold，我會好好檢討」。事後有知情的網友緩頰，並表示當天霍諾德有和她揮手，代表應該沒問題。 霍諾德昨日挑戰「無繩索、零防護」徒手攀登台北101，以驚人的速度不斷往上爬，全程僅花91分鐘順利攻頂。由於建築內沒有淨空，不少人在窗前，近距離觀看霍諾德攀登過程。其中有一名女生特別蹲在窗邊近距離拍攝，被部分網友抨擊此舉是在干擾霍諾德，該畫面被瘋傳遭到不少人炎上。 對此，該名女生事後也在Threads發文道歉。貼文中表示自己就是畫面中的女生，頻著碰運氣的心情，在確認主辦單位沒有禁止室內拍攝後，早上跟著爸爸去公司，是爬上窗台蹲在那個小小的位子，紀錄霍諾德攀登的過程。 該名女生坦言，自己並沒有使用閃光燈、敲打玻璃或是尖叫，只是靜靜觀賞，因此完全沒想到會被拍到。且當天也不只她這樣做，幾乎各個樓層都有人在窗前觀看，但她還是道歉表示，「如新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1則留言
影/五楊高架驚見「台版霍諾德」！「高空走電線」直擊
就在美國徒手攀岩傳奇艾力克斯・霍諾德成功征服台北101、引發全台關注之際，國道上也上演了一場不遑多讓的「高空秀」，昨（25日）有民眾駕車行經國道1號南下五楊高架中壢路段時，意外目擊令人屏息的一幕，有位電力維修人員竟在橫跨國道的高壓電纜上行走，跟五楊高架橋的高度整個平行，驚險畫面曝光後立刻在網路上掀起熱烈討論。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
他不解「智慧型手機問世前」大家都怎過生活的？網吐感慨
現代社會科技發達，人手一支智慧型手機已成為常態，日常生活幾乎離不開手機，對此有網友也忍不住好奇「在還沒有智慧型手機問世前，大家都是怎過生活的？」引發網友熱議。Yahoo綜合報導 ・ 1 天前 ・ 4則留言
月領3000交通津貼 申請資格一次看！
為協助失業勞工突破求職門檻、降低遠距就業障礙及交通費負擔，以順利銜接不同領域的工作環境，勞動部勞動力發展署推動「跨域就業津貼」，提供包括求職交通補助金、異地就業交通補助、搬遷補助及租屋補助，讓失業勞工減少因為工作距離衍生的經濟負擔、求職就業不受地域限制，在多元職涯道路上走得更順利、更穩健。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發表留言
【寶佳吃中工】沈慶京、林家宏「誰當老大」談崩 經營權戰火再起回歸股權決勝負
近期寶佳集團大舉買進中工股票，引爆經營權戰火，去年12月出現戲劇性轉折，中工釋出1席法人董事讓寶佳人馬進駐，雙方也暫時休兵；但上週五（23日）寶佳派法人董事突然閃辭，不到兩上報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
馬太鞍洪災究責3／大馬村靠SOP自求全村0傷亡 鄉公所撤離造假成重災區
光復鄉災情慘重，但在災害發生前，僅有大馬村全部完成撤離，沒有出現任何居民傷亡，此對照無疑成為林清水怠忽職守的最佳鐵證。檢調訪查後發現，大馬村長王梓安早在洪災前2個月就曾預警性撤離，去年9月21日，他又再次接到中央電話要求撤村時，除了當晚撤離近百人，隔天一早，王梓安擔憂還有村民不走，再度巡視並撤離最後一批民眾，成功讓全村無人傷亡。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 3則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 477則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前 ・ 164則留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 2則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 14 小時前 ・ 14則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 166則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 19 小時前 ・ 8則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 148則留言
藍白10度封殺國防預算 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]針對國民黨、民眾黨立法院黨團於今（27）日程序委員會中，第10度封殺攸關台灣自主防衛的國防特別預算條例一事，民進黨發言人韓瑩指出，媒體才揭露中共有意以阻擋軍購與關稅作為交換條...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 345則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 81則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5則留言