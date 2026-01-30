極限網紅攀62層高墜樓亡！母怒告直播平台 判決曝

中國極限運動玩家吳永寧。（圖／翻攝自動靜新聞微博）





美國知名攀岩選手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）日前徒手攀上台北101，在沒有任何安全防護下完成登頂壯舉，驚豔眾人。隨著討論延燒，中國極限運動玩家吳永寧再度被網友提起，他在2017年在攀爬高樓時，從62樓高度墜落身亡。吳永寧母親憤而向直播平台求償，最終獲賠3萬人民幣（約新台幣13.5萬）。

直播攀樓釀成憾事

艾力克斯霍諾德25日挑戰徒手攀爬台北101，全程未使用繩索或防護裝備，耗時91分鐘順利登頂。畫面曝光後，不少人讚嘆其體能與心理素質已達人類極限，但也有質疑聲浪認為，此舉風險極高，一旦失誤後果難以承受。

廣告 廣告

隨著討論延燒，中國極限運動玩家吳永寧再度被網友提起。根據《人民網》報導，吳永寧過去因徒手攀爬高樓聞名，並在2017年間於多個平台發布相關影片，吸引大量粉絲與打賞，甚至被稱為極限運動第一人，卻也埋下悲劇伏筆。

2017年11月8日，吳永寧在湖南直播攀爬一棟高度達263公尺的高樓時，疑似在做「引體向上」後失手，從62樓墜落身亡，過程全被拍下。事件不僅引發社會對極限運動安全的反思，也讓直播平台是否應負起監管責任成為爭論焦點。

母親提告平台求償

吳永寧過世後，其母認為直播平台未對高度危險內容盡到合理審查與管理義務，導致悲劇發生，因而以網路侵權責任為由，控告花椒直播所屬的北京密境和風科技有限公司，請求道歉並求償6萬元。

2019年5月，北京互聯網法院一審判決認定直播平台須負侵權責任，判賠3萬元。平台不服提起上訴，同年11月，北京第四中級人民法院二審宣判，認定一審裁判結果正確，駁回上訴，維持原判。

法院指出，吳永寧拍攝的高空攀爬行為並非一般文體活動，也非專業訓練下的運動項目，對本人與他人都具有高度危險性，不符社會公德。平台未對相關影片進行必要處理，甚至曾利用其知名度進行宣傳並支付報酬，對其持續進行危險行為具有一定誘導作用。

針對平台主張吳永寧屬於自甘冒險，法院明確指出，該類高風險攀樓行為並非法律所稱具一般風險的活動，自甘冒險原則不適用，平台不得據此免除責任。不過法院也認定，吳永寧明知風險仍從事該行為，對結果具有明顯過錯，因此平台責任得以酌情減輕。

東森娛樂關心您

危險行為，請勿模仿

【更多東森娛樂報導】

不斷更新／史詩級創舉！霍諾德1小時31分 成功登頂台北101

見證霍諾德徒手攀101 超刺激搖滾區視角曝光

短劇男神出事了！遭前女友爆料吸毒+約跑同劇女演員