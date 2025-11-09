南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

2025台灣極限超級鐵人賽，周日上午在台南正統鹿耳門聖母廟前登場。這不但是台灣第一次，也是亞洲第一場的226×10，極限鐵人活動。來自十多個國家的極限鐵人們共聚一堂，感受媽祖的文化信仰，也希望藉此培養，台灣極限超鐵的人才。

極限超級鐵人賽台南登場 十多國選手同場競技

十多國極限鐵人選手，齊聚台南正統鹿耳門聖母廟！（圖／民視新聞）

來自全世界十多個國家的超級鐵人選手，在小朋友舉牌手的帶領下，走進了開幕典禮的會場。廟門口前還有傳統的舞獅陣頭迎接，趁著這個機會，主辦活動的台灣鐵人阿伯蔡明宜，也向他的所有極限鐵人好友們，介紹媽祖信仰。台灣極限鐵人教練蔡明宜說：「這間廟會為大家帶來平安。」許多國外好手，不但是第一次來到台灣參加比賽，有的甚至是第一次來到亞洲，即使過兩天可能有颱風來攪局，但對極限鐵人們來說，完全不成問題。法國極限鐵人選手Tristan表示：「我很高興來到這裡，主辦單位準備得很不錯，我也迫不及待的想開始比賽，如果風勢不大，而且對選手沒有危險的話，就不會太擔心颱風。」加拿大極限鐵人Shandahill表示：「我很喜歡台灣，這裡的人都很和善，颱風總比下雪要好得多。」

廣告 廣告

極限超級鐵人賽台南登場 十多國選手同場競技

極限鐵人教練蔡明宜舉辦台灣首賽，把媽祖信仰推向全世界，讓台灣能更認識極限鐵人運動！（圖／民視新聞）

台灣極限鐵人教練蔡明宜表示：「如果颱風我們就直接停賽，然後再休息兩天再繼續。」舉辦這場亞洲首次，也是台灣第一場的國際極限鐵人賽，背後重要的推手，就是有台灣最強鐵人阿伯之稱的蔡明宜教練，秉持永不放棄的精神，籌辦一年才成功。台灣極限鐵人教練蔡明宜強調：「把極限鐵人引進台灣，把媽祖的信仰推向全世界，每天跟自己對話要加油，永不放棄你就會完成。」把媽祖信仰推向全世界，讓台灣能更認識極限鐵人運動，看似簡單的這場開幕活動，背後卻有很不簡單的意義。

原文出處：極限超級鐵人賽台南登場 十多國選手同場競技

更多民視新聞報導

亞洲第一！媽祖信仰推向全世界 2025台灣極限超級鐵人賽11/9台南鳴槍

"台灣極限超級鐵人賽"將登場 鐵人阿伯:把媽祖信仰推向世界

挑戰自我！2025台灣極限超級鐵人賽 11月9日台南鹿耳門聖母廟登場

