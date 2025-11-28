極限飄移在台南 車迷別錯過

南市府體育局廿八日舉辦選手見面暨歡迎會，市長黃偉哲親臨現場歡迎國際頂尖車手。（南市府體育局提供）

記者王勗∕台南報導

「2025 TDGP美國賽車節」將於本週末在大臺南會展中心後方廣場登場，南市府體育局廿八日舉辦選手見面暨歡迎會，市長黃偉哲親臨現場歡迎國際頂尖車手，也邀請台南市民共襄盛舉，一同感受賽車節的震撼與熱血。

「2025 TDGP美國賽車節」由台灣極限賽車運動發展協會主辦，這場國際賽事也引起許多車友注目。市長黃偉哲表示，台南是一座充滿活力與文化的城市，很榮幸迎來本場國際頂尖賽事，本次匯聚來自巴西、日本、韓國、泰國等世界頂尖車手，也期待與市民一飽全球飄移精英的風采。也期待藉由這場國際賽事，讓更多人認識台南的多元運動文化與國際視野，進一步深化台南與全球飄移賽車運動的交流與合作。

體育局長陳良乾指出，南市府致力推動多元的運動文化及國際體育交流，本屆賽事陣容全面升級，多國人氣車手將親臨台南，信能讓台南成為本年度亞洲飄移圈的焦點！也歡迎市民朋友到場參與，一起觀賞國際級賽車賽事。

因應本屆賽事，體育局也特於今年活動融入富有特色的車聚文化，結合展示與互動體驗活動，絕對能讓車迷大飽眼福，感受多重視覺饗宴！也邀請賽車愛好者於本月廿九、卅日一起感受賽車與文化的視覺盛宴。