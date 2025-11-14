概念股又要飆了！5年機器人產值飆500億 國家級秘密基地一次看

財經中心／師瑞德報導

國科會副主委蘇振綱率團赴美，鏈結台美AI與智慧機器人合作，啟動智慧機器人產業推動方案，結合國發基金100億元，鎖定5年內將服務型機器人產值從40億元拉升到500億元。並以沙崙、六甲的NCAIR與ARIDC為核心基地，打造「大南方新矽谷」，吸引國際人才與新創落腳台灣。（示意圖／PIXABAY）

國家科學及技術委員會（國科會）把「智慧機器人」當成下一波國家級賽道來經營。國科會副主委蘇振綱近日率團赴美，走訪美國多家機器人與AI大廠、頂尖大學實驗室，並在舊金山舉辦「台灣智慧機器人產業與國際人才交流座談會」，試圖把台灣的半導體與ICT優勢，真正轉成「機器人國力」，在全球AI競賽中卡位。

舊金山辦交流會 台灣端出「智慧機器人國家隊」

這場座談會於台灣時間11月12日在駐舊金山科技組登場，吸引多國學者及專業人才到場交流。蘇振綱致詞指出，在AI與半導體技術快速推進的此刻，智慧機器人已經不只是酷炫科技，而是「AI走出螢幕、進入現實世界」的關鍵載體，也是下一波科技革命的重要核心。

廣告 廣告

他強調，台灣不只會做晶片，還擁有完整的半導體、ICT產業鏈，以及精密機械與製造實力，「從大腦（AI晶片）、神經（通訊）、到骨肉（機構與製造）一條龍都有」，在發展智慧機器人上具備其他國家很難複製的優勢。

100億基金上膛 五年把產值從40億推升到500億

為了把這個優勢變成實際產業動能，國科會近年啟動「智慧機器人產業推動方案」，並結合國發基金匡列的100億元投資資源，試圖打造一個從技術研發、創新應用、人才培育到產業投資都涵蓋在內的完整生態系。

這項方案設定三大目標，系統創新、產值提升、社會普及，再透過關鍵技術布局、產業生態系建立、資安與標準法規制定、人才培育與應用推廣四大策略，把智慧機器人實際導入餐飲旅宿、醫療照護、物流巡檢、防災救難等場域。官方預估，未來五年可望讓服務型智慧機器人產值，從目前約新台幣40億元放大到500億元，同時帶動新創公司與供應鏈成長，形成具全球競爭力的智慧機器人產業聚落。

搶人才也搶時間 多項延攬方案同步上線

國科會也很清楚，沒有國際人才，就很難在這條賽道上跑得久。為了強化台灣與全球科研與產業人才的連結，政府正同步啟動多項延攬措施，包括教育部的「玉山學者計畫」、國科會的「青穗學者計畫」、國發會主責的「外國專業人才延攬及僱用法」，以及「Talent Taiwan一站式國際人才服務」等。

這些工具不只是讓頂尖教授、研究人員願意來台，也鎖定具實務經驗與創新應用能力的產業人才，希望他們能親自投入台灣的智慧機器人與AI相關公司，補強新興科技產業最缺的一塊：「把技術真的做成產品、做成服務」。

沙崙＋六甲＋TTA 大南方智慧科技廊帶成形

在空間布局上，國科會推動設立「國家智慧機器人研究中心」（NCAIR），經濟部則成立「智慧機器人創新與應用研發中心」（ARIDC），兩者分別落腳台南沙崙與工研院六甲院區，再加上「台灣科技新創基地」（TTA）南部據點，串成一條「大南方新矽谷」智慧科技廊帶。

這個廊帶被設定為智慧機器人與AI技術從研發、實證到新創加速的核心場域，透過產學研共同參與，要把「實驗室技術」加速推進成「可規模化的產品與服務」，同時也作為對接海外新創與國際資本的平台。

走進Amazon、Google、Stanford與Berkeley 台美交流再升級

此行訪團腳步並不只停留在會議室。蘇振綱一行人走訪了Amazon Robotics、Google成立的Gemini Robotics、史丹佛大學校內Robotics Center、加州大學柏克萊分校工學院與BAIR Lab，也拜會了自駕與AI領域的新創公司Aurora與Physical Intelligence。

從跨國科技巨頭到頂尖研究機構，再到新創公司，整條路線鎖定的，正是智慧機器人與AI最前沿的技術與應用。蘇振綱表示，這趟行程不只是「看別人怎麼做」，更重要的是向國際清楚傳遞一個訊號：台灣不是只做零組件或代工，而是要在智慧機器人領域，朝「AI產業化、產業AI化」的願景前進，成為全球智慧機器人科技樞紐的一部分。

他強調，國科會未來會持續透過國際合作計畫、人才交流機制與創新場域連結，讓更多國際團隊實際踏進台灣，也讓台灣的團隊走出去，「讓世界在智慧機器人這一題上，看見台灣真正的實力。」

國科會副主委蘇振綱率團赴美，鏈結台美AI與智慧機器人合作，啟動智慧機器人產業推動方案，結合國發基金100億元，鎖定5年內將服務型機器人產值從40億元拉升到500億元。並以沙崙、六甲的NCAIR與ARIDC為核心基地，打造「大南方新矽谷」，吸引國際人才與新創落腳台灣。（圖／國科會提供）

國科會副主委蘇振綱率團赴美，鏈結台美AI與智慧機器人合作，啟動智慧機器人產業推動方案，結合國發基金100億元，鎖定5年內將服務型機器人產值從40億元拉升到500億元。並以沙崙、六甲的NCAIR與ARIDC為核心基地，打造「大南方新矽谷」，吸引國際人才與新創落腳台灣。（圖／國科會提供）

更多三立新聞網報導

小粉紅又要怒了！台灣館現身烏克蘭重建展 機械到無人機動員幫忙

流出來的現金要懂接！10檔美到無法擋的ETF 水尬美叮美噹

新聞幕後／輝達落腳北市科！179天發生了什麼事

全世界最漂亮的鈔票！不是面額最大的那張 國外什麼怪鈔都有！

