榆樹街小鎮｜輕井澤星野度假村的森林文青購物秘境

隱藏在輕井澤星野度假區內的「榆樹街小鎮」，是一個將9棟木造建築用寬闊木製甲板連接而成的獨特購物空間。周圍環繞著清澈溪流與100多株野生春榆樹，這個以感受「輕井澤日常生活」為主題的商業設施，完美融合了自然景觀與人文氣息，成為輕井澤最具特色的必訪景點之一。

從JR輕井澤站搭乘西武觀光巴士約20分鐘，或騎自行車約25分鐘即可抵達。小鎮內匯聚了16間各具特色的店鋪，包括輕井澤知名的人氣蕎麥麵店「川上庵」、世界冠軍咖啡師經營的「丸山咖啡」、職人精神打造的「Sawamura麵包店」，以及北歐優質雜貨店和家居精品商店等，讓遊客能在森林環抱中享受購物與美食的樂趣。

廣告 廣告

榆樹街小鎮最迷人之處在於其處處充滿療癒氛圍的設計。河邊樹蔭下設有舒適長椅，逛累了可以隨時坐下休息；丸山咖啡後方的木階梯是熱門的拍照景點，許多遊客喜歡在此野餐，欣賞溪流與森林交織的美景。小鎮在不同季節還會舉辦特色活動，如雨季的「輕井澤Umbrella Sky」用五彩雨傘裝飾街區，冬季則有浪漫的聖誕燈飾秀，每次造訪都能獲得新的驚喜。

周邊同屬星野度假區的「村民食堂」以親民價格和美味餐點著稱，是補充能量的好去處；而歷史悠久的「星野溫泉 蜻蜓之湯」則提供泡湯消除疲勞的完美結束。無論是喜歡逛街購物、追求文青氛圍，還是享受自然景觀的旅客，都能在榆樹街小鎮找到屬於自己的輕井澤美好回憶。

地址：長野縣輕井澤町長倉2148

交通：從JR輕井澤站搭巴士約20分鐘

營業時間：10:00-19:00

建議停留：3-4小時（含周邊景點可安排一日遊）





相關連結

榆樹街小鎮

輕井澤王子飯店滑雪場

東京車站必買必吃美食

👉 歡迎來投稿分享吃喝玩樂遊記！