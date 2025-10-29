榕矅綠能與亞洲水泥共同背書 台灣浮動式離岸風電發展迎來新曙光

由荷商榕矅綠能主導的「瑞立一期浮動式風場」，獲得遠東集團旗下的亞洲水泥的青睞，引進第一位在地協力合作夥伴。（榕矅綠能提供）

照原本的規劃，經濟部應該於今年初前公布浮動式離岸風場示範計畫草案，但卻因為前經濟部長郭智輝對浮動式離岸風場示範計畫的支持力道不如之前幾任經濟部長堅定，而遲遲未有下文，進而導致部分離岸風電開發商退出台灣市場，或暫停相關計畫，讓台灣浮式離岸風電的發展進入「黑暗期」。如今，隨著龔明鑫接任經濟部長，以及李君禮與陳崇憲相繼接任能源署署長及副署長，浮動式離岸風場示範計畫似乎有迎來曙光的機會，而嗅覺敏銳的業者也在第一時間採取動作！

「我們沒有把示範計畫草案丟到垃圾桶裡，而是放在抽屜裡，只是沒有拿出來！」提到浮動式離岸風場示範計畫草案的進程，一名不願意具名的官員以此自我解嘲，也間接暗示，台灣浮動式離岸風場示範計畫草案的推動，在郭智輝任職經濟部長期間，幾乎是完全停擺。

而這一切，隨著荷蘭商榕矅綠能（IX Renewables）與亞洲水泥今（29）日於「2025台灣國際智慧能源週」展覽期間，正式簽署「瑞立一期浮動式風場合作協議」，似乎浮現了改變的契機。

根據協議，榕矅綠能與亞洲水泥將攜手推動新竹外海浮動式風電開發。特別值得一提的是，為表達對此次合作的重視，遠東集團大家長徐旭東的獨子徐國安，也以裕民航運副董事長及裕普風能董事長的貴賓身分親自出席。

業界人士表示，此項合作標誌著台灣再生能源發展的重要里程碑，結合了國際離岸風電專業技術與強大的本地產業實力，有機會為近來趨緩的產業注入了新動能。

據了解，「瑞立一期浮動式風場」位於新竹外海，預計總裝置容量達180MW，水深介於70至95公尺。此專案由榕矅綠能主導開發，並與日本合作夥伴 GF Corporation, SNOW BV及 Hexicon 共同推動。此次亞洲水泥以贊助商身份加入，象徵本土產業正式投入浮動式風電領域，展現跨國與在地企業攜手合作的務實精神，也為台灣能源轉型帶來具體助力。

榕矅綠能執行長林瑞麒表示：「我們誠摯歡迎亞洲水泥公司參與瑞立一期專案。這項合作展現了我們對台灣離岸風電產業持續成長的共同信心。透過結合台灣實力堅強的產業基礎，與榕曜綠能的在地與國際離岸風電經驗，雙方攜手將浮動式風電技術從願景化為實現。我們的共同目標是幫助台灣 2035 年達成 21GW 離岸風電裝置容量的目標。」

亞洲水泥董事徐旭平也表示：「我們非常重視與榕矅綠能的合作機會，該公司在台灣離岸風電領域擁有紮實的技術專業與成功的實績。這項合作展現了我們共同推動台灣再生能源產業的承諾。透過這樣的合作，為台灣的能源轉型貢獻力量，也展現國際技術與本土產業攜手合作的強大實力。」

此外，林瑞麒補充指出：「從2017年台灣第一座離岸風電示範風場，榕矅綠能就參與其中。今日全國離岸風電總裝置容量已突破 3GW。為達成 2035 年 21GW 的離岸風電目標，浮動式風場將成為下一個關鍵步驟。「瑞立一期」不僅僅是一個浮動風場的專案之一，更是台灣離岸風電發展新篇章的起點。

業界期許，榕矅綠能與亞洲水泥善用國際經驗與本地產業實力，將浮動式風電技術實際應用於台灣，為國家的能源轉型與邁向淨零未來做出長遠貢獻。

