榕錦時光酒吧 1個月被檢舉11次

台北市榕錦時光生活園區原為日據刑務所官舍古蹟，經修復後陸續進駐店家，市議員簡舒培指出，園區內有營業至深夜的音樂酒吧，1個月內就被民眾檢舉11次太吵，但由於檢測噪音量未達裁罰標準，市府至今未對業者開罰，她要求市府檢討稽查制度。台北市文化局11月30日回應，已請營運單位督導店家改善，再有擾鄰情況應依解約機制處理，另要求營運單位12月2日前訂定園區噪音加強管制措施。

榕錦時光生活園區於民國113年9月7日開幕，陸續有藝品店、咖啡店、酒吧進駐。簡舒培表示，音樂酒吧從下午營業至凌晨，今年10月5日至11月15日總共被民眾檢舉11次噪音問題，其中北市警察局收到8案，豈料卻僅通知北市環保局1次。

廣告 廣告

簡舒培指出，環保局曾收到3次陳情，其中11月7日稽查紀錄顯示，當晚9時58分民眾向1999市民當家熱線檢舉擴音設備噪音，稽查員晚間10時12分才抵達現場，量測結果顯示檢測音量為63.3分貝、背景音量為62.4分貝，因未達《噪音管制法》所要求「檢測音量超過背景音量3分貝以上」門檻，因此未開罰。

她批評，雖然依1999陳情規定，稽查員應在3小時內到場，若沒有隨即至現場，音樂有很高機率早已被關掉，店家因檢測噪音量沒超標而未被開罰，相當不合理，實際上居民已苦不堪言，呼籲市府應檢討現行稽查制度。

當地錦泰里長范燕淇說，該區域噪音問題已存在許久，里民因此無法入睡，建議園區進駐店家應經過更嚴格篩選機制。

警察局長李西河表示，警方接獲檢舉後，會依噪音程度處置，勸導不聽就會處罰；環保局長徐世勳指出，儘管人力有限，稽查人員也通常在規定時間內抵達，承諾將持續不定期稽查。

文化局回應，已請營運單位即刻督導店家改善，若再有擾鄰情況，應評估依園區管理規範的解約機制辦理，文化局也請營運單位於12月2日前訂定園區噪音加強管制措施，以落實音量管制。

※禁止酒駕！飲酒過量有害健康