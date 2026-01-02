榜首不是科技業！ 日本高薪職業排行曝 第1名讓人跌破眼鏡
在許多人印象中，醫師、工程師或科技新貴，往往被視為高薪代名詞，但最新數據卻顛覆不少人的想像。根據日本官方調查，真正站上高薪榜首的職業，並非醫療或科技相關，而是肩負飛安責任的「飛行員」，年薪水準以1697.1萬日圓（約新台幣340萬）奪冠。
根據日媒報導指出，依據日本厚生勞動省公布的《2024年工資結構基本調查》，統計各職業受僱者的平均年收入後發現，飛行員以年薪1697.1萬日圓（約新台幣340萬元）高居榜首，成為目前日本最賺錢的受薪職業。
排名第2與第3名則由醫療相關職業包辦，受僱醫師平均年薪為1338萬日圓（約新台幣268萬元），牙醫則為1135.5萬日圓（約新台幣227萬元）。需要注意的是，這份排名僅統計受僱者的收入，不包含自行開業的醫師與牙醫，否則實際差距可能更大。
從整體收入結構來看，高薪族群其實相當稀少。根據日本國稅局發布的《2024年私人企業工資調查》，年收入介於1000萬至1500萬日圓者，僅占勞工階級的4.5%；1500萬至2000萬日圓更降至1.1%；而能達到2000萬日圓以上的比例，僅剩0.3%。換言之，年收破1000萬日圓的上班族合計只占約6.2%。
▼日本年收破1000萬日圓的上班族合計只占約6.2%。（示意圖／取自Unsplash）
相比之下，日本勞工的整體平均年薪約為478萬日圓（約新台幣96萬元），顯示高收入族群與一般上班族之間，存在明顯落差。飛行員、醫師、牙醫等職業之所以能站上高薪行列，也被認為與其高度專業性與稀缺性密切相關。
分析指出，這類職業普遍具備幾個共通點，包括需要長期且高成本的培訓、必須取得國家級資格、工作內容涉及生命與公共安全，且人力供給難以快速擴充，正因如此，薪資結構才能長期維持在高檔水準。
▼高薪職業排行中「飛行員」以年薪1697.1萬日圓（約新台幣340萬）奪冠。（示意圖／取自Pixabay）
以醫師與牙醫為例，必須完成醫學院或牙醫學系訓練，通過國家考試後，還需接受至少一年的臨床訓練；飛行員則需透過航空學校、大學專業課程、航空公司內部培訓，甚至自衛隊體系，並取得由國土交通大臣核發的商業或運輸飛行員執照，門檻極高。
這份調查也再次凸顯，高薪並非單靠產業熱度就能達成，而是來自長期累積的專業能力與制度門檻。對許多人而言，這樣的數據或許殘酷，但也清楚勾勒出高收入背後所需付出的代價與現實條件。
（封面示意圖／取自Pexels）
