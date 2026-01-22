榨乾最後1滴血！「一條龍」剝皮詐團 假投資結合刷卡換現金、查扣1.8億

記者陳佳鈴／台中報導

當被害人積蓄被騙光後，該集團再誘騙被害人進行「刷卡換現金」，將高額手續費剝削後的現金，再次投入詐騙平台。(圖/翻攝畫面)

詐騙集團手法再進化，竟發展出「一條龍」剝皮模式，連被害人的信用額度都不放過！台中地檢署近日偵結一起重大詐欺案，查獲以黃姓男子為首的犯罪集團，涉嫌與假投資詐騙集團勾結。當被害人積蓄被騙光後，該集團再誘騙被害人進行「刷卡換現金」，將高額手續費剝削後的現金，再次投入詐騙平台。檢方發動兩波搜索，成功查扣高達525萬顆泰達幣（USDT）及現鈔，總價值逾新台幣1.8億元，全案依違反《組織犯罪防制條例》及加重詐欺等罪提起公訴。

檢方調查發現，這個詐欺集團手段極其惡劣。被害人最初誤信「博行睿致」、「毅德」等假投資平台，投入大量資金。當被害人現金用盡、急於翻本或陷入經濟困境時，詐團成員白姓女子便現身引介，將被害人推向由黃姓主嫌經營的「刷卡換現金」陷阱。

據統計，至少50名被害人因此背負巨額卡債，累積刷卡金額逾2000萬元，慘遭「一隻牛剝兩層皮」。(圖/翻攝畫面)

黃嫌以貿易公司為掩護，要求被害人透過第三方支付購買餐券、旅遊券等商品，實則進行假交易變現。黃嫌從中抽取高額手續費後，將剩餘款項匯給被害人，再由詐團話術洗腦，誘使被害人將這筆「借來」的錢又投入假投資平台。據統計，至少50名被害人因此背負巨額卡債，累積刷卡金額逾2000萬元，慘遭「一隻牛剝兩層皮」。

台中地檢署檢察官謝孟芳指揮專案小組，於去年（114年）4月及9月發動兩波搜索，逮捕白姓及黃姓嫌犯。專案小組在黃嫌處查扣現金462萬餘元、日幣、餐券等證物，更成功向法院聲請扣押裁定，凍結詐團電子錢包內的**525萬顆泰達幣（約新台幣1.6億元）**及銀行帳戶內現金，總計保全不法所得逾1.8億元，成功阻斷資金外流。

黃嫌雖辯稱僅是經營刷卡換現，但檢方掌握確切金流證據，認定其與詐騙集團有犯意聯絡，屬組織犯罪之一環。全案偵結後，將黃、白2人依加重詐欺、洗錢等罪嫌起訴，黃嫌目前仍遭羈押禁見中。

