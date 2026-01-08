榨乾豬仔發大財！太子集團陳志暴力黑色產業鏈 詐騙工也淪受虐奴隸

編譯莊佳芳／綜合報導

涉及跨國詐騙與人口販運的「太子集團」創始人陳志近日落網並被送往中國受審。所謂的「殺豬盤」，不只是冷冰冰的加密貨幣詐騙，更是一條由謊言、暴力與剝削交織而成的黑色產業鏈。

榨乾受害人所得的資金，成了詐騙首腦陳志揮霍奢華生活的資本，名錶、遊艇等皆建立在無數家庭的破碎之上。但即便主謀落網，聯合國數據顯示，東南亞至今仍有數十萬人深陷詐騙與人口販運的黑暗循環，問題遠未結束。

榨乾「豬仔」只為個人奢侈消費

所謂的「殺豬盤」，其實就是一種加密貨幣詐騙，詐騙人會透過虛假的網路關係進行詐騙，他們會花上數周甚至數月來建立信任，他們通常會偽裝成戀愛對象，或是成功的投資者，慢慢誘騙被稱為「豬仔」的受害者。詐騙人的最終目標就是說服豬仔將加密貨幣轉移至他們控制的帳戶中，一旦豬仔嘗試把錢領出來，帳戶裡的積蓄就會被掏空。

「太子集團」陳志涉及跨國詐騙、洗錢，還參與人口拐賣、強迫勞動，堪稱全球規模的罪惡帝國。（圖／翻攝自太子控股集團官網）

而這些被盜用的加密貨幣，可能是一個人一輩子的積蓄或是救急的存款，就這樣被陳志用於個人的奢靡消費，據檢察官說法，這些個人消費包括名錶、遊艇、私人飛機和黃金地段的房地產等，據《紐約郵報》（New York Post）報導，當局凍結了位於倫敦價值1600萬美元（約新台幣5億元）的豪宅，以及位於倫敦金融區價值1.26億美元（約新台幣39億元）的辦公大樓，甚至還有一幅畢卡索的畫作。

非法監禁、強迫勞動

不只網路詐騙，陳志的犯罪帝國還將不法收入來源建立在強迫勞動上，陳志的太子集團在柬埔寨擁有並經營至少10個詐騙據點，裡面有數千名「工人」被非法拘禁，其中不乏從中國、美國、英國等數十國被人口販運過去的受害者。

《紐約郵報》報導，這些被迫從事詐騙活動的工人本身也是受害者，他們當初被合法工作的外衣蒙騙，沒想到到了柬埔寨護照等證件就被沒收，不得不留在那從事詐騙工作。這些人被關在周遭布滿鐵絲網的高牆內，若「績效」未能達標，還會被威脅、毆打，甚至監禁。

無論是自願或被拐去當詐騙工的人，都是詐騙集團壓榨甚至凌虐的對象。（圖／翻攝自美國紐約東區地方法院）

東南亞的詐騙行業普遍

38歲的陳志作為太子集團的創始人，一手建立這個詐騙帝國，據衛報報導，美國與英國已經查獲共150億美元（約新台幣4700億元）的比特幣，除了位於倫敦的房地產，陳志還有超過100家的實體公司，註冊地遍及柬埔寨、新加坡、香港和台灣等地。

陳志（左）過去曾擔任柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）（右）的顧問。（圖／翻攝自X平台 @kurosawa6502）

儘管目前陳志已經落網，並被柬埔寨當局引渡回中國接受審判，他的相關財產也已經被查扣，但衛報引述聯合國的預估，直至2023年，柬埔寨約有10萬人被迫從事網路詐騙，緬甸至少有12萬人，泰國、寮國和菲律賓也有數萬人。

