榮光日照中心健康飲食講座 營養師教長者遠離三高

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】臺中榮民總醫院埔里分院日前於榮光日照中心舉辦健康飲食講座，邀請專業營養師為長者們帶來「預防三高慢性病」的專題講座，從認識餐桌上最日常的食材開始，帶領大家掌握遠離高血壓、高血糖與高血脂的飲食訣竅。

針對一些深植人心的飲食迷思，如「我不吃甜食，血糖應該就不會高吧？」 「改吃素是不是就不會有三高了？」，營養師皆予一一破解仔細說明，提升長輩們健康飲食的基本概念！

長輩們透過專業營養師詳細講解後發現，原來只要稍微改變挑選食材的方式、減少加工食品，餐盤食物的營養攝取就能變得多樣化，減輕身體的代謝負擔；

長輩們也主動分享自己的飲食習慣與困擾，整場講座不只是聽課，更像是一場溫暖的健康飲食經驗交流，希望能透過正確的營養觀念，陪伴長者們吃得安心、活得更精彩！（圖／埔榮陳嘉慧護理長提供）