「榮光煥發，大地禮讚」高榮藝文暨農場特展

【記者 王雯玲／高雄 報導】對於榮民健康照顧與文化保存向來不遺餘力的高雄榮民總醫院，特別舉辦了「榮光煥發，大地禮讚」活動，結合了現場古箏演奏、藝術畫作展覽以及高山農特產品展售，在現代醫療的白色巨塔中，為就醫民眾與院內同仁帶來一場結合「感官與心靈」的雙重饗宴。

活動由高雄榮總陳院長主持，榮民藝術家張上緯老師，以及來自五大農場的夥伴與高榮醫護同仁齊聚一堂。陳院長在致詞中提及，高榮是南部地區唯一的公立醫學中心，更負有榮民照顧與文化傳揚的責任，不只在高齡大樓設置了榮民文物的常設展覽，也在醫療大樓設立了榮民藝術家的展區，而1月13日適逢經國先生逝世紀念日，榮民體系在「醫療、安置、文化」三方面能有如此豐碩的成就，皆源於經國先生當年深耕台灣、關懷榮民生活與醫療照顧的遠見。院長表示，高雄榮總不僅在醫療技術上追求精進，更致力於傳承這份「傳薪」精神，將人文關懷注入醫療空間。

廣告 廣告

活動在門診大樓藝文大廳正式拉開序幕。現場以「竹意箏情」為主題安排古箏現場演奏。悠揚、寧靜的弦音在繁忙的醫院大廳迴盪，成功營造出一種莊嚴且溫馨的紀念氣氛，讓在場的病友與貴賓在悠揚音韻中洗滌心靈。此次活動邀請到知名書畫藝術家張上緯老師。本身也是榮民的張老師現場帶領貴賓進行「文化巡禮」，親自導覽其藝文作品。陳院長指出，張老師的作品不單是藝術呈現，更是榮民前輩們堅毅生命力的縮影。透過導覽，與會者能深入品味每一幅作品背後的故事，感受藝術家從「軍旅走向藝林」的傳奇生命轉折，讓藝術成為療癒與啟發的力量。

為了豐富展出內容，高雄榮總特別邀請清境、福壽山、武陵、彰化、台東等五大農場共同參與。藝文大廳便化身為充滿活力的農特產市集，販售產地直送的優質農產品並提供觀光推廣資訊。這項安排不僅展現了榮民體系多元化發展的成果，更讓民眾能「一站式」體驗台灣寶島高山農場的魅力。許多就醫民眾表示，能在醫院裡看見新鮮的山林特產與美景資訊，心情放鬆了不少，也感受到了如同家一般的溫暖與希望，這也顯示出高雄榮總致力於創造幸福職場的努力。

有「高榮許光漢」之稱的劉亦修醫師表示，現代醫學重視的不只是物理治療，更是要身心靈各方面的「全人教育」，透過畫作與音樂作品欣賞，或許只是幾分鐘，帶給人心靈安寧的舒適感，就是最好的藝術療癒，也是醫護同仁們照顧病患繁忙之餘最好的休閒方式；高榮將持續在醫療與文化照顧上並重，讓醫院不再只是冰冷的看診場所，而是一個充滿人文關懷與生命活力的溫馨空間。（圖／記者王雯玲翻攝）