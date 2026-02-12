榮升工研院副院長 李宗銘深化研發布局
[NOWnews今日新聞] 工研院今（12）日舉辦新任副院長佈達典禮，宣布由協理李宗銘升任工研院副院長一職，並兼任院長室下設「南部產業創新策略辦公室」主任。新任副院長李宗銘，長期深耕工研院研發體系，榮獲多項國際獎項肯定，未來將推動無人載具、機器人等產業發展，持續強化研發能量與產業鏈結。
工研院董事長吳政忠表示，李宗銘於1987年加入工研院，近40年來自基層研究工作起步，長期深耕材料與化工領域，歷任研發、管理與策略推動等職務，歷練完整，對工研院研發體系、組織運作及產業鏈結高度熟稔，是一位傑出的科學家，也是一位能夠將技術轉化為產業價值的實踐者。
他擔任工研院材料與化工研究所所長與協理期間，承擔循環經濟、淨零排放、南部產業創新及無人載具等重要任務，展現跨域整合與策略規劃能力，為工研院推動前瞻科技布局奠定重要基礎。
工研院院長張培仁表示，李宗銘在工研院服務期間，長期投入高分子材料、電子與半導體構裝、光電元材料等材料關鍵技術研發，推動材料自主化與研發成果落地應用，屢獲全球百大科技研發獎、愛迪生獎與美國華爾街日報－全球科技創新獎首獎及金獎等國際獎項肯定；並透過技術移轉、專利授權與場域驗證，協助產業建立自主技術，累計技轉超過50家廠商，產業化成果豐碩。
此外，亦積極鏈結產學研與國際夥伴，運用開放式創新系統平台（OISP），整合跨域能量，加速技術商業化；統整院內跨域能量，推進無人載具相關技術驗證與產業應用。近年更引領前瞻科技布局，整合研發、驗證與場域能量，促進產業綠色轉型及國家政策落地。期許李宗銘在副院長職務上，發揮其專業背景與管理經驗，持續強化研發能量，深化產業鏈結，協助臺灣產業在快速變動的國際環境中，創造具長期價值的發展成果。
新任工研院副院長李宗銘則表示，接任副院長後，將持續秉持研發需貼近產業需求的理念，結合跨域整合與前瞻布局，與團隊攜手合作，強化工研院研發體系，促進科技成果落實應用，為我國產業創新與永續發展共同努力。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
瞄準近千億商機 工研院攜手SAES推展「高真空封裝吸氣技術」
用GaN採柑！工研院以科技協助農業 15年回饋逾240家社福團體
龔明鑫赴美 見證工研院與史丹佛工學院簽署新創計畫合作
其他人也在看
彰化花壇擬設土資場 民眾憂破壞石虎棲地籲撤案
（中央社記者鄭維真彰化12日電）彰化縣府今天舉行花壇鄉三家段土石方資源堆置場開發計畫第二階段環境影響評估公聽會，民眾擔心破壞石虎棲地等要求撤案並質疑會議無效，爆發推擠。縣府表示，一切依法。
《黑神話：鍾馗》新畫面曝光，遊戲引擎火力展示_電玩宅速配20260211
還記得2024年那隻震撼全球的猴子嗎？就在《黑神話：悟空》橫掃遊戲圈兩年後，這個充滿東方神話魅力的宇宙又迎來一位重量級角色！《黑神話：鍾馗》的實機展示影片，與玩家預期的捉鬼伏妖不同，這支六分多鐘充滿新春氛圍的賀歲短片，就做了一道 「黃魚鍋巴湯」。 別以為這是單純的動畫CG，官方強調這是遊戲引擎中的實機畫面，玩家們可以仔細觀察其中讓人驚豔的光影與物理運算。這道「黃魚鍋巴湯」也並非憑空捏造，而是製作組特地前往杭州的一家知名茶莊，請教主廚後1:1完美還原的真實食譜。 其實官方也坦承，戰鬥部分還沒完成，請大家不要太過嚴肅來看待這段影片。不過既然這道料理來自杭州，加上官方先前也在杭州舉辦了《黑神話：鍾馗》專屬的廟會活動，看來這次的地理背景應該確定了吧?不知道會不會繼承《悟空》帶動的山西旅遊，再來一波「杭州美食熱」呢?就讓我們拭目以待吧! （C）Game Science Interactive Technology Co.
工研院新任副院長佈達 李宗銘：深化研發布局與產業創新動能
【民眾新聞網方健龍新竹報導】工研院今（12）日舉辦新任副院長佈達典禮，宣布由協理李宗銘升任工研院副院長一職，並 […]
新北割頸案定讞維持原判 行兇少年12年、教唆少女11年
發生在2023年的新北校園割頸案，1名林姓少女在校與同學起爭執，教唆同校的郭姓少年持「彈簧刀」攻擊，造成被害學生死亡。二審被依殺人罪，加重改判少年12年、少女11年徒刑；案經上訴後，最高法院今（12）日駁回，維持原判定讞。
李多慧賣力代言宣導反毒.酒駕 員警被「飯撒」超嗨
台北市 / 綜合報導 味全龍韓籍啦啦隊員李多慧，今(12)日出席警局活動宣導反毒駕跟酒駕，一登場就不斷飯撒，讓在場員警都要融化。而日前，味全龍宣布，啦啦隊韓籍三本柱的李多慧、金娜妍、權喜原，三人全員續約，李多慧將領軍，親自操刀新隊服、舞蹈，讓不少粉絲相當期待。 味全龍啦啦隊員李多慧說：「大家好，我是李多慧。」雖然接下來不是龍年，但是看得到「龍女」，味全龍韓籍啦啦隊員李多慧，參加警局活動，出場掀起如雷掌聲，還不斷對員警「飯撒」。活動主持人說：「下面有同仁對妳比手語的愛心。」親民自然風格，讓她成為反毒酒駕代言，不過粉絲也關心，之後還能在球場看到李多慧嗎，她有沒有要續約，李多慧點頭say yes，日前官方宣布陣容，她跟金娜妍權喜原都在榜上，「韓籍三本柱」全員續約，李多慧也將設計新隊服舞蹈。味全龍啦啦隊員李多慧說：「在味全龍已經兩年，所以很有意義，所以我繼續在台灣啦啦隊跟別的活動，所以今年也大家期待一下我的活動。」李多慧本業表現，粉絲們有目共睹，她的副業也做得嚇嚇叫。廣告片段說：「李多慧新代言搶先看。」之前她代言的車款，狂銷近5000台，也因為女神加持，品牌整年賣出3萬台車，業主笑得合不攏嘴，找李多慧二度合作。醫師VS.味全龍啦啦隊員李多慧說：「什麼問題嗎，多慧，我最近(腋下)有點流汗很多。」廣告不只一檔，李多慧從惱人的腋下管理問題，再到貼身衣物等，她都OK OK廠商一一上門，也難怪粉絲都說，多慧多慧真的超會，更期待她今年表現。味全龍啦啦隊員李多慧說：「新年快樂，馬到成功，哇馬愛你。」 原始連結
央行首度發布貨幣政策架構總體檢 揭示四大特點
中央銀行參考主要國家央行作法，首度公布貨幣政策架構的系統性總體檢，央行從政策利率管理、貨幣與信用管理，以及管理浮動匯率與外匯管理等面向進行全面盤點，並對外說明制度設計與實證成效。央行強調，現行架構具備四大特點，包括多元指標決策機制、具彈性的通膨區間設計、管理浮動匯率制度，以及近乎完全沖銷的流動性管理
農曆年前南門市場買年貨（1） (圖)
農曆春節即將到來，匯集多家知名攤販的南門市場是許多台北民眾選購年菜、辦年貨的熱門地點，12日市場內湧入大批人潮。
工研院副院長李宗銘升任 深化研發布局與產業創新
（中央社記者張建中新竹12日電）工研院今天舉辦新任副院長布達典禮，由協理李宗銘升任工研院副院長一職，並兼任院長室下設的「南部產業創新策略辦公室」主任。李宗銘表示，未來將持續秉持研發需貼近產業需求的理念，與團隊合作強化研發體系，促進科技成果落實應用。
兩年前黑道介入致小琉球爆垃圾危機屏檢依恐嚇取財等罪嫌起訴4人
黑道勢力介入小琉球垃圾清運委外招標，致一一三年九度流標並爆發垃圾危機！屏東檢方分依恐嚇取財等罪嫌，將李姓主嫌等四人提起公訴，並求處李嫌三年六月以上徒刑。屏東地檢署指出，李姓男子等人自一○九年至一一二年間，假污染地方之名，以圍船、潑漆及人身威脅為手段，恐嚇琉球鄉垃圾清運業者，勒索每噸六百元「回饋金」，共迫使三家業者先後交付共計五百七十六萬元。李男等人不僅使業者停止清運垃圾，更衍生業者因不堪勒索，無意繼續投標，致一一三年垃圾清運案達九度流標，垃圾積滿小琉球，衝擊全島逾萬鄉民生活與觀光事業，影響危害生計至鉅。該起垃圾危機事件，屏東檢方日前疑有不法勢力介入，由檢察官楊士逸指揮法務部調查局南機站與法務部廉政署南區調查組，進行深入調查。檢方於去年十二月十二日認李姓男子、林姓男子涉嫌恐 ...
水泥工擁罕見左輪散彈槍 落網甩鍋獄友遭訴
記者陳金龍／台中報導 台中市刑大五隊去年獲報南投縣邱姓男子曾向友人炫耀，有一把「大用…
新春旅遊讚 地礦中心推薦猴硐礦工文史館、黃金博物館
經濟部地質調查及礦業管理中心（地礦中心），今（12）日發表地質賞析之旅手冊最新系列《北北基生活圈—登上大屯火山•從新角度遊山河海》，北北基生活圈地質小冊內容除特殊地質景觀外，也有環境永續、礦業文化路徑、地質敏感區等主題，並包含猴硐「礦工文史館」、九份金瓜石水湳洞地質公園、黃金博物館等推薦景點，期待民
獨／絕望悶死癱瘓兒... 8旬母獲總統特赦致謝：讓兒子知道媽媽沒罪了
2023年，台北市松山區一名81歲的劉姓婦人親手悶死癱瘓50多年的兒子，反映長照悲歌。案子經過審理，婦人遭判刑2年半定讞，讓外界相當不捨，總統賴清德今日採取「免刑不免罪」的特赦方式，免除發監執行。老婦
李多慧任新北警反毒酒駕宣導女神
為守護道路安全並宣示對毒酒駕「零容忍」，新北市政府警察局攜手臺灣酒駕防制社會關懷協會、《今週刊》及交通運輸業者，共同舉辦「毒酒駕OUT安全相挺GO」年度宣導記者會。局長方仰寧特別邀請首度擔任「交通安全宣導女神」的國民女神李多慧及多位藝人共同號召全民拒絕毒酒駕；現場同步發布亮眼執法成績，自今年一月二十日專案啟動以來，新北警已強力取締五百四十二件毒酒駕違規，使事故件數較去年同期有效下降百分二十三，充分展現市府透過「強力執法、強化宣導、跨域合作」三管齊下，結合社會各界力量建構安全防護網的決心。新北市長侯友宜在多次會議宣示強力防制毒駕、酒駕，並指示市府團隊以「強力執法、強化宣導、跨域合作」三管齊下，全力降低酒（毒）駕風險。新北市政府警察局自一一五年一月二十日起實施「酒（毒）駕大執 ...
逸達雙引擎推進 CAMCEVI全球放量、FP-001三期報捷
逸達（6576）營運動能同步升溫，一方面受惠CAMCEVI六個月劑型於美國與歐洲市場擴張，銷售分潤穩步入帳；另一方面，FP-001用於兒童中樞性性早熟（CPP）之三期臨床試驗成功達標，並獲獨立資料監察委員會（DSMB）第四次正面建議持續進行，雙主軸布局逐步邁向收成期。
琉球鄉醫療全面升級
屏東縣府昨（十二）日宣布小琉球醫療全面升級，全力守護離島居民健康。縣長周春米指出，對琉球鄉親而言，衛生所不僅是醫療場域，更是生活中最重要的依靠，離島醫療資源取得不易，縣府積極向中央爭取經費與設備支持，同步編列預算導入醫學中心等級腸胃鏡及多項先進檢查設備，並媒合高雄醫學大學附設中和紀念醫院，以及全民健康保險琉球鄉醫療給付效益提升計畫執行醫院，真正落實「在地醫療、就近照顧」。周春米說，琉球鄉衛生所每天二十四小時都有醫療團隊進駐服務，目前五位衛生所醫師皆為琉球子弟，另有兩位也是來自琉球的屏東醫院醫師，支援腸胃鏡檢查與治療工作。衛生局長張秀君表示，這次升級特別感謝衛福部照護司補助醫療儀器、巡迴醫療車及空間整修費用，縣府同步改善衛生所室內空間設計，未來將投入三千萬元辦理耐震補強與內 ...
桃機采盟免稅店邀台灣墨秀書道會揮毫寫春聯 (圖)
桃園國際機場采盟免稅店12日在第二航廈管制區內的台灣好廣場舉辦「馬耀新程」迎春揮毫活動，台灣墨秀書道會師生即興寫春聯。另外2月12日至3月3日期間也將設置旅客揮毫體驗區。
受惠AI需求龐大 工研院產科所上修今年台灣半導體產值達7.7兆元！年增18.3%
台灣半導體產業協會今日（2/12）公布第四季IC產業營運結果。根據工研院產科國際所統計 2025年台灣IC產業產值達新台幣65,225億元，年增22.7%。產科所並預估，2026年半導體產值將正式突破7兆元大關，達7兆7,150億元，年成長率從10%上修至18.3%。
保誠推「訂閱式行車保護傘」春節出行保障升級
保誠人壽表示，因應春節期間出遊人潮增加，保誠人壽網路投保服務不中斷，民眾只要透過手機，即可隨時完成旅平險投保，即使在前往機場途中，也能在保誠人壽網路投保平台快速完成投保。 消費者可透過試算工具，依不同旅遊地區與保險期間天數，迅速計算所需保費，並可視自身需求，加購傷害醫療、海外突發疾病，以及業界獨有、
經部：先進半導體設備等18項高科技產品納出口管制
（中央社記者曾筠庭台北11日電）經濟部國際貿易署今天公布更新「軍商兩用貨品及技術出口管制清單」及「一般軍用貨品清單」，在既有架構下新增高階3D列印設備、先進半導體設備、量子電腦等領域共18項高科技產品納入出口管制，以強化與國際制度接軌並防杜武器擴散風險。
【公告】富喬國內第六次無擔保轉換公司債(富喬六)到期還本及終止上櫃日期公告
日 期：2026年02月11日公司名稱：富喬(1815)主 旨：富喬國內第六次無擔保轉換公司債(富喬六)到期還本及終止上櫃日期公告發言人：胡銘倫說 明：1.事實發生日:115/02/112.公司名稱:富喬工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司國內第六次無擔保轉換公司債自民國110年3月16日開始發行至115年3月16日到期，擬依本債券發行及轉換辦法規定辦理到期還本事宜，並終止上櫃買賣。6.因應措施:到期時按債券面額以現金一次還本。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司國內第六次無擔保轉換公司債於115年3月16日發行屆滿五年到期，依發行及轉換辦法第六條之規定：到期時按債券面額以現金一次償還。(2)本公司債可轉換最後申請日：民國115年3月16日。(3)公司債到期日：民國115年3月16日。(4)公司債終止上櫃日：民國115年3月17日。(5)本公司將於債券到期日後，統一於115年3月27日