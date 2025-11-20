榮宗科技打造全台首家化學濾網「搖籃到搖籃」一站式供應鏈

（記者張芸瑄／綜合報導）在半導體、封測與高科技產業加速邁向 ESG 的趨勢下，濾網不再只是耗材，而是企業節能減碳的重要戰略項目。榮宗科技（JCT）正式宣布整合三大能量：化學濾網新品量產、VOC 化學濾網再生服務，以及高容塵節能濾網技術，成為全台少數實現 Cradle to Cradle（搖籃到搖籃）永續供應鏈的公司。

新品化學濾網製造 × VOC 化學濾網再生 × 高容塵節能粉塵濾網 全面減碳、減廢、降能耗

值得注意的是，榮宗科技的新品量產由具備 20 年以上專業濾網製造經驗的事業夥伴「鼎榮濾材科技」負責生產。鼎榮專精半導體等級濾網製程，具備國際級工廠與完善檢測流程，使新品在品質、穩定度與兼容性上更具競爭力。

圖／高效率節能減碳高容塵濾網。（榮宗科技 提供）

新品＋再生：市場一次說清楚

目前榮宗不只做濾網再生，也有新品濾網的服務，包括: MAU/FFU/Tool斷相關化學濾網的設計與開發

化學濾網新品（由鼎榮濾材量產）: 規格齊全、效能穩定，可直接替代既有產品。

化學濾網 VOC 再生（竹北工廠）: 自家工廠處理 NH₃、VOC、酸鹼濾材，全程追蹤、品質透明。

高容塵技術：減廢、節能、省人力

榮宗科技同步推出自家研發的「高效率高容塵濾網」，可取代傳統不織布與袋濾，廢棄物量減少 70% 以上，並以低壓損設計達成 30–40% 節能效果。濾網壽命更長，更換頻率顯著降低，可直接裝入所有 MAU/AHU 空調箱。

圖／（左）再生型化學濾網、（右）Tool端使用的薄型化學濾網。（榮宗科技 提供）

榮宗科技的一站式 ESG 供應鏈

新品量產（由鼎榮濾材科技負責製造） VOC / 酸鹼濾材再生（竹北再生工廠） 濾網分類、拆解與框材回收（自建回收中心） 再生後再利用，形成完整循環

這套流程讓濾網不再是一次性耗材，而是可循環的永續資產，有效降低總體擁有成本（TCO）與碳排放。

圖／MAU化學濾網安裝。（榮宗科技 提供）

協助產業減碳：從耗材供應商進化為永續夥伴

在能源成本上升、ESG 查核嚴格化的背景下，榮宗科技的一站式濾網方案已成為半導體與高科技產業的標準配備。公司表示，未來將持續擴大再生產能與節能濾網技術，目標成為亞洲最具永續價值的化學濾網供應鏈。

