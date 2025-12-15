



為促進住民長者的身心健康，營造溫暖節慶氛圍，彰化榮家於近日攜手臺中榮總埔里分院辦理「Merry Christmas 祝福禮盒花卡」非藥物治療活動，讓住民們在手作與互動中感受節慶喜悅，同時增進手部功能、提升情緒穩定與社交參與，吸引了許多住民踴躍參加，現場氣氛熱烈。

埔榮個管師余金英表示，透過多元的非藥物治療方式，包含藝術創作、感官刺激及人際交流，協助長者維持認知功能並提升生活活力。活動中，住民們以色紙、乾燥花材、貼紙等素材，用心打造專屬的聖誕祝福花卡與小禮盒，現場洋溢專注、愉悅與溫馨的氛圍。

廣告 廣告

榮家住民參與非藥物治療活動 手作聖誕祝福禮盒花卡感受節慶

余金英指出，非藥物治療在長照服務中扮演重要角色，透過創作、音樂、園藝與互動活動，能有效提升情緒穩定並減緩認知退化。許多長者完成作品後興奮分享：「親手做的禮物最有味道」、「看到大家一起歡笑，覺得今年的聖誕特別溫暖。」家屬對活動也表達肯定，感謝榮家團隊長期用心規劃，讓住民在生活中持續保持活力與好心情。

彰化榮家主任蘇再勝表示：「我們希望每位住民在榮家這個大家庭裡，不只獲得妥善照顧，也能感受到節慶的歡樂與人與人之間的溫度。透過這類活動，長者不僅可以展現創意，也能重新找回自信與生活的期待。」未來也將持續推動多元的非藥物治療課程與節慶活動，以創意與陪伴為核心，打造更友善、更健康、更有溫度的生活環境，讓長者在這裡安心生活、快樂老化。

更多新聞推薦

● 中國宣布制裁我政院日籍顧問岩崎茂 外交部：無助於促進區域穩定