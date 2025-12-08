榮家榮民傳承忠勇愛國信念 後指部梅晉學上校頒發抗戰獎章





為表彰抗戰榮民前輩捍衛國家、保家衛國的英勇精神，彰化縣後備指揮部梅晉學上校於8日親自蒞臨彰化榮家，代表國防部頒贈「紀念二戰暨抗戰勝利80週年紀念徽章」予三位曾親身參與對日抗戰的榮民長輩——陳成久、于金及郭振華先生，藉此向這些曾在戰火中浴血奮戰的英雄致上最崇高的敬意。

頒獎典禮於溫馨莊嚴的氣氛中舉行，梅晉學上校逐一為三位榮民別上象徵榮耀的紀念徽章，並轉達國防部對抗戰英雄的敬佩之意。他表示，榮民前輩們在艱困環境中奮勇作戰，無懼生死、守護家園，是國軍官兵學習的典範。後備指揮部將秉持「飲水思源」精神，持續向榮民前輩致敬，傳承忠勇愛國的信念。

榮家榮民傳承忠勇愛國的信念 後指部梅晉學上校頒發抗戰獎章

彰化榮家主任蘇再勝表示，榮民前輩們為國家的奉獻與犧牲，是社會最珍貴的精神資產，他們的生命歷程正是國家歷史的重要見證。榮家將持續秉持「尊榮榮民」的服務宗旨，提供長輩溫馨、安全且有尊嚴的生活環境，讓前輩們感受政府與社會的深切關懷。

此次頒贈活動，不僅彰顯政府對抗戰榮民的崇高敬意，也讓與會人員深切感受到榮民前輩堅定的信念與愛國情操。現場氣氛隆重溫馨，掌聲與敬意齊聚，充分展現「向英雄致敬、傳承榮光」的意涵。

