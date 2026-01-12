榮家雅園區爺奶動腦動身樂競賽 盼助延緩身體機能與認知退化
為提升機構住民參與活動並促進身心健康，彰化榮家輕養護區－雅園日前舉辦一場充滿活力與歡笑的團康活動，由堂長楊欽昌與護理師蔡佩叡共同精心設計「丟球九宮格」及「數字套圈圈」兩項趣味競賽，透過寓教於樂的方式，讓住民在安全、愉快的氛圍中活動筋骨、動腦思考，現場氣氛熱絡，歡呼加油聲此起彼落。
護理師蔡佩叡表示，此次活動特別融入競賽元素，依長輩們能力分組進行友誼賽，過程中不僅考驗手眼協調與專注力，也增添挑戰性與趣味性。「丟球九宮格」透過準確投擲累積分數，訓練上肢肌力與反應及控制能力；「數字套圈圈」則結合數字、顏色辨識與簡易計算，刺激認知功能，讓住民在遊戲中自然學習與運動，有助於延緩身體機能與認知退化。
堂長楊欽昌開心提到，競賽過程中，爺爺奶奶們彼此加油打氣、互相分享得分技巧，展現高度團隊精神與凝聚力，即使未能得分也毫不氣餒，反而以掌聲鼓勵他人，充分展現雅園住民溫暖、融洽的互動情誼，工作人員也全程陪伴與協助，確保活動安全順利進行。活動最後特別舉行簡單又歡樂的頒獎儀式，頒發小獎品給表現優異及積極參與的長輩，肯定大家的努力與投入，住民們拿著獎品，臉上洋溢著自信與成就感，現場再次響起熱烈掌聲，為活動畫下圓滿句點。
爺爺奶奶們也對這次活動給予高度肯定，黃奶奶開心分享：「參加比賽又有獎品可以拿，玩起來特別有精神。」，倪大哥也表示：「和大家一起比賽、一起笑，很久沒有這麼開心了，下次還要再挑戰看看。」。透過競賽與獎勵機制，住民參與度明顯提升，情緒更加穩定正向。
彰化榮家主任蘇再勝表示，雅園透過趣味團康競賽寓動於樂、以賽促融，除促進住民身心健康，凝聚團隊情誼，更營造活力與關懷並存的頤養環境，未來也將持續規劃多元化團康競賽活動，結合運動、認知與社交互動，營造健康、快樂且充滿尊嚴的頤養環境，讓住民在溫馨陪伴中樂活每一天。
