榮幸被中共制裁！石平出席吃海鮮挺日本千人宴嗆：對習近平最強烈諷刺

記者詹宜庭／台北報導

吃海鮮挺日本,行政院長卓榮泰、台日關係協會會長謝長廷、日參議員石平等人出席千人宴（圖／翻攝畫面）

被中國制裁禁止入境的日本參議員石平今（6日）訪台，晚間6時赴喜來登飯店出席「吃海鮮挺日本」千人宴。他致詞時表示，自己在日本是第一個反對中國共產黨的急先鋒，非常榮幸被中共制裁，「今天這場盛會象徵日台一家親，同時也是對中國、對中國國家主席習近平最強烈地諷刺。」

石平2025年12月31日在X上發文表示，自己將訪台，以證明台灣是一個與中國無關的獨立國家，他上午抵達松山機場時受訪強調，因為中華人民共和國對他進行制裁，不允許他進入中國國境，「但我我今天順利進入台灣的國境，進入中華民國的國境，充分說明中華人民共和國和中華民國完全是兩個不同國家，台灣絕對不是中國的一部分」。

石平晚間出席「吃海鮮挺日本」千人宴，他致詞表示，自己雖然出生於中國，但現在在日本是第一個反對中國共產黨的急先鋒。非常榮幸被中共制裁，「他們不讓我去中國，我就不去，我就來台灣。非常感謝台灣這麼多朋友挺日本，身為日本議員，我想代表日本向台灣表達誠摯的謝意，今天這場盛會象徵日台一家親，同時也是對中國、對習近平最強烈地諷刺。」

石平強調，「中國不吃日本海鮮沒關係，我們大家一起吃」，要透過這樣的方式增進台日友誼，並共同保衛台海和平，為推動台日之間的合作盡最大努力。

