榮惠打入AI伺服器水冷供應鏈 看好明年營運逐季上揚

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠榮惠-KY(6924)持續進行多角化布局，榮惠董事長劉世璘指出，2026年第一季獲利可望淡季不淡，國內網通大廠相關產品打進美國有線電視營運商，每5至6年週期的網通設備更新需求，對榮惠營運成長動能的挹注，從2026年第一季起就會有明顯貢獻，2026年第一季獲利可望淡季不淡，並呈現逐季攀升，此外，隨著全球AI運算需求快速攀升、資料中心散熱架構加速由氣冷轉向液冷，惟實際出貨狀況並不穩定，但過去一年來，AI伺服器水冷應用由概念驗證逐步走向實際放量，產業端拉貨節奏更趨明朗。

榮惠長期深耕散熱與關鍵零組件供應體系，劉世璘指出，合作逾10年的日系客戶近期水冷系統相關產品已陸續導入客戶端專案供應，並隨著日系客戶擴大在特斯拉與中系大廠等終端應用，從2025年第四季起出貨開始放量，並一路延續至2026年，帶動全年營運表現逐季走揚。

廣告 廣告

整體而言，在既有網通應用需求回溫，以及AI水冷供應鏈逐步放量的雙重利多帶動下，劉世璘看好2026年第一季獲利可望淡季不淡、並呈現逐季走揚態勢，未來營運方向也將持續提升水冷系統關鍵零組件供應品項與參與深度。

此外，榮惠財務長吳建芳表示，AI水冷相關專案係依會計準則採「淨額法」，而非「總額法」認列，也就是說，實際專案交易金額未能全數反映於營收項目中，但相關毛利將直接挹注公司獲利表現，對整體獲利結構具明顯正面影響，隨著專案出貨規模擴大及供應品項持續增加，相關效益可望逐步反映在獲利表現上。

【看原文連結】

更多自由時報報導

不是輝達！2025年AI最大贏家是這家記憶體大廠 飆漲580％

DDR4明年第1季合約價傳漲5成 南亞科、華邦電受惠

2026年UNIQLO春夏新款「肩背包」亮相！日媒好評：大容量又防潑水

台股收盤》台積電殺尾盤 指數跌103點力守28700點

