榮惠-KY搶進AI伺服器水冷供應鏈！2026年獲利拚逐季增

PCB高階零組件廠榮惠-KY(6924)今(31)日表示，受惠網通設備更新潮，以及日系客戶切入AI伺服器水冷相關供應鏈，終端應用更延伸至特斯拉與中系等大廠等雙利多題材，榮惠-KY董事長劉世璘表示，2026年第一季獲利可望淡季不淡的第一項利多是，國內網通大廠相關產品打進美國有線電視營運商，每5至6年週期的網通設備更新需求,從2026年第一季起就會有明顯貢獻。

至於第二項利多題材，劉世璘表示，隨著全球AI運算需求快速攀升、資料中心散熱架構加速由氣冷轉向液冷，惟實際出貨狀況並不穩定，但過去1年來，AI伺服器水冷應用由概念驗證逐步走向實際放量，產業端拉貨節奏更趨明朗。

榮惠-KY長期深耕散熱與關鍵零組件供應體系，劉世璘指出，合作逾10年的日系客戶近期水冷系統相關產品已陸續導入客戶端專案供應，並隨著日系客戶擴大在特斯拉與中系大廠等終端應用，榮惠-KY 2026年從2025年第四季起出貨就會開始放量，並一路延續至2026年，帶動全年營運表現逐季走揚。

整體而言，在既有網通應用需求回溫，以及AI水冷供應鏈逐步放量的雙重利多帶動下，劉世璘看好2026年第一季獲利可望淡季不淡、並呈現逐季走揚態勢，未來營運方向也將持續提升水冷系統關鍵零組件供應品項與參與深度。

此外，榮惠-KY財務長吳建芳表示，AI水冷相關專案係依會計準則採「淨額法」，而非「總額法」認列，也就是說，實際專案交易金額未能全數反映於營收項目中，但相關毛利將直接挹注公司獲利表現，對整體獲利結構具明顯正面影響，隨著專案出貨規模擴大及供應品項持續增加，相關效益可望逐步反映在獲利表現上。

