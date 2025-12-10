榮惠-KY 11月營收1.39億元 明年Q1 AI伺服器訂單能見度佳

榮惠-KY，資料照



PCB廠榮惠-KY(6924)今(10)日公告，11月合併營收為1.39億元，董事長劉世璘指出，GB系列等AI伺服器訂單動能開始轉強，預計明年第一季出貨量可較今年第四季顯著成長，可彌補車用客戶仍處於調整期的風險。董事會先前決議庫藏股買回已於本月正式啟動，劉世璘表示，公司將視市場狀況逐步執行，以維護股東權益，並展現對公司基本面與長期成長的信心。

榮惠-KY 11月合併營收新台幣1.39億元，較今年10月的1.41億元與去年11月的1.41億元分別下滑1.47%與1.53%，累計前10個月營收15.46億元，則較去年同期16.02億元小幅下滑3.51%。

劉世璘表示，受到泰國車用客戶持續調整影響，車用相關訂單並無太多變化，但AI伺服器產品(GB系列)出貨量顯著提升，帶動整體營運動能呈現「車用趨緩、AI增長」的雙軸結構，是第四季營收成長動能維持穩健的原因。

劉世璘認為，泰國車市受到中國車輛價格競爭及當地需求下滑影響，終端銷售疲弱致使車用客戶延續調整力道，短期內仍難快速回升，預期市場回溫可能需要一段時間，這是產業大環境的問題，榮惠-KY只能審慎因應及加速歐美客戶的擴展。

相較之下，AI伺服器動能則持續轉強，GB系列產品自第四季起陸續放量出貨，其中11月出貨量已較10月大幅增加，12月亦會延續此趨勢。

劉世璘表示，目前收到的AI伺服器動訂單能見度已涵蓋至明年第一季，出貨量呈逐月成長態勢，預計明年第一季出貨量可較今年第四季大幅顯著成長，顯示AI伺服器已成為公司短中期最重要的成長引擎之一，雖然此業務採淨額法認列，對營收貢獻不會一次大幅跳升，但其高毛利特性將大幅挹注公司的獲利表現。

海外市場佈局方面，墨西哥市場仍在報價階段，短期尚未反映在營收上；歐洲市場已有小型客戶開始導入量產，雖營收佔比不高，但已經為公司在新市場拓展上邁出重要的一步，依規劃，公司預計於明年第一季前往歐洲設立營業據點，以提升在地服務能力並擴大訂單規模。

