榮惠11月營收1.39億年月雙減 明年Q1出貨將顯著成長

【記者呂承哲／台北報導】PCB廠榮惠-KY(6924)公告2025年11月合併營收為新台幣1.39億元，月減1.47%、年減1.53%。累計今年前10月營收為收15.46億元，年減3.51%。董事長劉世璘指出，GB系列等AI伺服器訂單動能開始轉強，預計明年第一季出貨量可較今年第四季顯著成長，可彌補車用客戶仍處於調整期的風險。

劉世璘表示，受到泰國車用客戶持續調整影響，車用相關訂單變化不大，整體呈現「車用趨緩、AI增長」雙軸結構。其中 AI 伺服器（GB 系列）出貨量自第四季明顯提升，成為驅動營運成長的主要力量。

廣告 廣告

他分析，泰國車市受到中國車價競爭及當地需求下滑影響，終端銷售疲弱使車用客戶延續調整，短期內難快速回升，市場回溫可能需時。面對產業逆風，公司將審慎因應並加速拓展歐美客戶，以平衡市場風險。

相較之下，AI伺服器需求強勁，GB系列自第四季起陸續放量出貨，11月出貨量已較10月大幅成長，12月亦將延續。劉世璘指出，目前AI伺服器訂單能見度已涵蓋至明年第一季，出貨呈逐月成長態勢，預計明年第一季出貨量將較本季大幅提升。雖採淨額法認列，營收增幅不會一次跳升，但因毛利率高，將顯著挹注公司獲利。

海外布局方面，墨西哥仍在報價階段，短期未反映於營收；歐洲已有小型客戶開始導入量產，雖規模不大，但象徵公司成功跨出關鍵一步。公司預計明年第一季於歐洲成立營業據點，強化在地服務並擴大市場。

董事會決議的庫藏股買回已正式啟動，劉世璘強調，公司將視市場狀況逐步執行，以維護股東權益並展現對基本面及長期成長的信心。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

馬習會後「2跡象」不尋常 劉寶傑：馬英九變了！就是賣台

小煜5年婚毀了被爆「常爛醉愛玩越界」 親回應8字！被一畫面嚇死

惦惦吃三碗公 3星座佛系外表暗藏強大野心

