榮成捐贈晨陽學園交通車 助高關懷青少年安全就學

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣晨陽學園今（27）日獲榮成紙業及榮成山與田教育基金會捐贈兩輛交通車，提升學生日常接送與課程活動安全性，象徵企業、教育與政府三方攜手守護高關懷青少年。

榮成紙業攜手榮成山與田教育基金會捐贈兩輛交通車給彰化縣晨陽學園，提升孩子通學與課程活動安全。（榮成紙業提供）

彰化縣晨陽學園今（27）日舉辦「交通車捐贈暨單車環島授旗儀式」，由榮成紙業與榮成山與田教育基金會捐贈兩輛交通車，提供學生通學、課程活動及校外學習使用。彰化縣政府工策會副總陳穎青、榮成紙業副總林呈祥、基金會代表及晨陽學園校長陳蘭棣均出席活動，並完成象徵性的鑰匙交接儀式，隨後啟動交通車引擎，象徵愛心與陪伴正式上路。

晨陽學園是彰化縣重要的住宿型中介教育機構，主要服務中輟學生。校方表示，透過適性教育、生活陪伴與支持系統，學園幫助孩子穩定就學、重建生活秩序，降低因資源不足可能衍生的偏差行為風險。

這兩輛交通車的到來，將讓校方在日常通學、課程安排以及校外教學活動上更有彈性，也大幅提升安全性，孩子們的生活因此多了更多便利與保障。

榮成紙業表示，企業長期關注偏鄉教育，始終相信每個孩子都值得被好好守護。象徵榮成永續精神的 KuKu 角色，也代表陪伴與指引，希望在孩子人生容易迷惘的時刻，提供溫柔而堅定的力量，陪著他們找到正確方向，走在屬於自己的道路上。

榮成強調，這次交通車捐贈不只是實質資源的提供，更是一份承諾：透過持續陪伴，讓孩子在被理解、被接住的環境中，看見希望、勇敢前行。

基金會方面指出，長期關注偏鄉與弱勢孩子教育，秉持「受人以魚，不如授人以漁」的理念，透過資源與教育陪伴，幫助孩子培養自我學習能力，拓展興趣與發展潛能。基金會也持續推動偏鄉教育獎助計畫，支持學校辦理課後照顧及多元學習活動，期望每個孩子都能在安全、被看見的環境中快樂成長。

活動現場同步進行單車環島授旗儀式，象徵以行動實踐公益與永續精神。未來，彰化縣政府、晨陽學園與榮成相關單位將持續深化合作，為地方教育及孩子的未來注入穩定而溫暖的力量。