榮昌產品線齊發 明年看雙位數成長

榮昌董事長陳家榮。(記者王憶紅攝)

〔記者王憶紅／台北報導〕網通股榮昌科技(3684)董事長陳家榮表示，Wi-Fi 系統等新應用產品第四季開始出貨，今年營收、獲利有雙位數成長，明年在天線、次系統、準系統等各產品線同步帶動，可望逐季成長，全年也將有雙位數成長。

榮昌目前三大主要事業包括天線與天線系統、高頻線材與智能感應線材，以及次系統與無線準系統。

在天線領域中，以出貨整合式天線系統無主，目前單一系統即可涵蓋18個頻段，包含Wi-Fi 7、5G 以及低軌衛星等應用，是橫跨整個無線通訊領域的模組化天線解決方案。陳家榮指出，受惠Wi-Fi 7應用推動，今年車用Wi-Fi 7 產品比重已達75%，而整體市場方面，預期WiFi- 7在明年第一季會放量下，WiFi- 6 預計明年第二、三季陸續退出市場，而WiFi-8規格未定，但市場已經開始在做準備了。

在線材方面，榮昌已由原本著重穿透線束，延伸至涵蓋汽車用線束及 IoT 感測器所需的各類智慧線束，其中，高頻線材以客製化電子應用為主，智能感測線材則聚焦 Robot 與 COBOT 應用，陳家榮說，COBOT 指的是產線中人員與機器手臂混合運作的型態，未來工廠並非全面無人化，而是人機共存，因此在安全與感測需求上更加多元，目前客戶認證中，預期2026-2027年出貨。

次系統與無線準系統業務，榮昌積極切入美國基礎建設市場，涵蓋體育場館、工程建設與電網基建等領域。陳家榮指出，美國高速公路網路鋪設總長約 4.8 萬公里，自動駕駛等需求正帶動龐大商機；此外，美國鐵路總長約 22 萬公里，也已取得波士頓地區相關應用訂單，對後續營運具實質貢獻，預估次系統與無線準系統動能，明年營收占比有機會衝40%。

榮昌前11月營收10.61億元，年增25.60%；前三季營收8.77億元，稅後盈餘0.76億元，EPS為2.55元。前三季營收中，天線與天線系統約 34%，高頻連接線與智能感測線占營收比重約 23%，次系統與無線準系統約 35%。市場營收分布為台灣34%、亞洲27%、美洲29%、歐洲10%；以終端市場來看，以美洲占60%、歐洲30%。

