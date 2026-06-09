榮昌5月天線產品出貨增 WiFi7相關占比逾50%

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（中央社記者潘智義台北9日電）榮昌科技今天公布5月合併營收新台幣1億916萬元，月增7.8%，為去年9月後單月新高。

榮昌表示，網路基礎建設為戶外專業防水耐候設計，認證複雜且冗長，一旦完成認證很難取代，過往在這類訂單需求往往超過10年，有助於公司營運長期穩定成長。

榮昌表示，5月營收月增7.8%，主要來自網通客戶追加需求所致，6成出貨為天線相關產品，補足第1季物料短缺的出貨需求，其中WiFi7占比更超過50%，預期追加需求將延續到6月；累計前5月合併營收4.67億元，年增11.3%。

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在美國基建專案部分，榮昌表示，美國基建專案多屬於機構類金屬機殼產品，4月起受到美國再度調整鋼鋁關稅計算方式，美國客戶因成本增加進而從設計面尋找更好的避稅出貨方式，第2季雖有出貨，但量能並未如預期放大。

榮昌表示，網路基礎建設為戶外專業防水耐候設計，認證複雜且冗長，一旦完成認證很難取代，過往在這類訂單需求往往超過10年，未來農業監測、環境監控、物流倉儲，雲端儲存、終端計算未來實體AI的擴展，在戶外布建的數量只會多不會少，可望成為營運長期成長動能。（編輯：楊蘭軒）1150609