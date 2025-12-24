榮昌Wi-Fi 7出貨成長 明年首季占天線系統營收7成

（中央社記者潘智義台北24日電）天線及次系統廠榮昌董事長陳家榮今天表示，天線系統約占營收34%，看好Wi-Fi 7天線系統明年第1季出貨成長，可望占天線系統營收的7成。

榮昌生產高頻及車用連接線，以及室內外天線、工業用次系統產品。陳家榮今天在媒體交流會指出，特別看好Wi-Fi 7產品明年市場需求，客戶已有整合Wi-Fi 7、5G、低軌衛星產品；因5G手機需求不如預期，手機業者為刺激換機需求，對於Wi-Fi 7寄予厚望。

陳家榮說，Wi-Fi 7有所謂汽車飆速350公里不斷訊的說法，有其市場需求；天線、次系統需求除車用之外，可用於機器人，機器人的仿真學習對應到電動車，須對人的移動不斷學習，就如同特斯拉電動車因美國部分地區停電，竟造成其無法辨識紅綠燈，所以需要透過大量的學習經驗，才能正常有效運作。

他說，有關天線準系統、次系統產品，客戶需花一年半時間認證，一次認證費用要幾百萬元，屬於安全通訊運用終端市場，以往應用多為人機介面，現為機器對機器模式。

榮昌評估，Wi-Fi 7相關產品出貨可望逐年增加，並延續到2030年。高頻線材競爭白熱化，將專注在客製化及工業自動化應用；智慧感測線材應用多元，特別在協作機器人應用需求持續成長，將有利於整體線材的業績。

此外，次系統與無線準系統則先看美國基礎建設需求，但受限聯邦法規要求「美國購買、美國當地組裝製造」，次系統模式被拆解出口美國組裝；戶外無線準系統（FATP）需求強勁，美國客戶占8成。（編輯：張良知）1141224