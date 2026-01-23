榮星花園公園老梅樹陸續綻放 梅香中迎接新春

記者李佩玲／臺北報導

榮星花園公園近日悄悄迎來冬日浪漫時刻，老梅樹沿著荷花池畔陸續綻放，潔白花朵點綴枝頭並隨風搖曳，遠望猶如細雪飄落；臺北市政府公園處表示，梅花花期可至1月底，目前已綻放約6成，正是適合漫步賞花的時節，歡迎民眾走進榮星花園公園，在淡淡梅香中迎接新春。

臺北市公園處說明，梅花小巧潔白的花瓣相當雅緻，是園林造景的熱門品項，梅花經常3蕾齊開，並有5枚花瓣，擁有越冷花越開的特性，隨著近日氣溫下降，梅花綻開的程度也越見茂密，許多枝枒上都冒出新芽，在微風吹拂下，陣陣花香撲面而來，為年節前夕增添一份清雅喜氣，也象徵新的一年迎寒而上、蓄勢待發。

公園處指出，榮星花園公園面積達6.8公頃，是臺北市第一座歐式造景花園。目前公園荷花池旁的老梅樹，有的含苞待放，有的已盛開許多花朵，皎潔花瓣如雪花般映襯冬日景致，枝條上點綴著翠綠花苞，蜜蜂穿梭花叢忙碌採蜜，為冷冽的冬季注入滿滿生機，尤其當陽光灑落之際，荷花池兩側的梅花樹林，浪漫又夢幻，不少賞花客早已帶著相機前來，捕捉梅花盛開的美麗景緻。

榮星花園公園老梅樹陸續綻放，蜜蜂穿梭花叢忙碌採蜜。（取自臺北市政府網站）

不少賞花客早已帶著相機前來，捕捉梅花盛開的美景。（取自臺北市政府網站）