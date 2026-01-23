榮星賞梅趁現在 花見櫻花季1/29登場

新北花見櫻花季二十九日在天元宮登場。 （新北市景觀處提供）

記者王誌成、吳瀛洲∕雙北報導

台北市榮星花園梅花盛開，新北市春櫻也陸續綻放。新北市「二０二六花見櫻花季」二十九日至二月十一日於淡水天元宮登場。

榮星花園面積六點八公頃，是台北市首座歐式花園，為都會中少數兼具交通便利與生態特色的公園，夏夜可見螢火蟲，全年有鳳頭蒼鷹停留覓食，適合親子同遊。荷花池旁的梅樹有的含苞待放，有的已盛開；靠近兒童遊戲場的杜英樹結滿綠色核果，老葉由綠轉紅。

公園處表示，榮星花園梅花花期至月底，目前已綻放約六成，正是漫步賞花的最佳時機。

另外，新北市今年花見櫻花季除天元宮後山園區的三色櫻外，首度結合幾米為淡海輕軌創作的《閉上眼睛一下下》繪本意象；入夜後搭配夜間燈光設計，讓櫻花在夜色中綻放不同層次的光影美感，營造夢幻動人的夜櫻氛圍。

景觀處指出，今年活動首度推出「淡水花見散策攻略All in One」活動摺頁，內容彙整淡水地區賞櫻遊程建議、天元宮園區活動地圖，提供民眾規劃半日或一日遊的實用參考；並搭配「花間謎蹤」趣味實境小遊戲，結合天元宮園區地景、裝置藝術與在地人文歷史，設計親子易上手的解謎關卡，還能兌換小禮物。

摺頁中透過幾米筆下追尋夢想的小女孩「阿給」串聯淡水在地三家阿給小吃名店，推出限定優惠活動，邀請民眾「看阿給、吃阿給」；只要至淡水捷運站旅遊服務中心及天元宮會場等處索取「淡水花見散策攻略All in One」活動摺頁，憑摺頁即可享有專屬優惠好康。