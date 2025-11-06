榮景後迎調整！台經院：明年經濟動能 成長率回落至2.6%
[Newtalk新聞] 台灣經濟研究院今天(6日)舉辦「2026年景氣展望與產業趨勢研討會」，台經院指出，2025年台灣經濟表現亮眼，前三季成長率分別達5.45%、8.01%與7.64%，成長動能以貿易與投資為主，前三季輸出、資本形成及民間消費概估年增28.55%、6.90%與0.91%。主要原因在於美國關稅與中國內捲效應抑制傳產出口與汽車銷售，但美國人工智慧(AI)投資熱潮帶動台灣設備投資與商品出口，使科技產業成為主要成長引擎。
本次會議由台經院院長張建一率領各領域專家，探索2026年經濟情勢展望，並針對我國整體產業，剖析國內外經濟局勢與產業動向，提出論點及解析。
以下是台經院針對明年經濟發展預測內容：
2025年台灣經濟表現亮眼，前三季成長率分別達5.45%、8.01%與7.64%，成長動能以貿易與投資為主，前三季輸出、資本形成及民間消費概估年增28.55%、6.90%與0.91%。主要原因在於美國關稅與中國內捲效應抑制傳產出口與汽車銷售，但美國人工智慧(AI)投資熱潮帶動台灣設備投資與商品出口，使科技產業成為主要成長引擎。
展望未來，全球經濟雖在2025年上半年展現韌性，但自下半年起已轉向溫和放緩。上半年成長主要受貿易提前布局與庫存調整等暫時性因素帶動，並非基本面改善。隨相關效應消退，經濟數據轉弱、勞動市場降溫，加上關稅推升美國物價壓力，國際機構普遍預期2026年全球成長將較2025年趨緩，貿易減速尤為明顯。
美國關稅衝擊持續發酵，全球經貿動能將進一步放緩。不過，AI快速發展帶動全球投資熱潮，也為台灣帶來助益，惟受高基期影響，民間投資與淨出口貢獻將較上年減弱。
內需方面，隨上市櫃公司獲利成長，2026年薪資與股利發放可望提升，加上政府推動多項刺激措施，消費市場可望逐步回溫。整體而言，考量基期偏高，2026年經濟成長動能預料將較2025年放緩。根據台經院於2025年11月公布最新預測，2026年GDP成長率為2.60%，較2025年更新後5.94%減少3.34個百分點。
在民間消費部分，截至2025年前三季以來，消費者觀望台美關稅談判是否調降美國汽車關稅，導致整體車市買氣呈現觀望，加上出國人潮續增，進而減少耐久財商品購買，並且受到過去幾年高基期效應，使得民間消費動能偏弱。
展望未來，為減緩美國關稅政策對經濟的衝擊，政府陸續推出多項刺激措施，包括調高汽車汰舊換新減稅額度、提升薪資、幼兒及長照等特別扣除額與課稅級距，藉以增加家庭可支配所得並提振內需。同時，隨著台美關稅談判逐漸明朗，以及股市上揚帶動的財富效果，也有助於車市買氣回升與消費信心改善，故預測2026年民間消費成長率為2.00%，較2025年修正後成長率0.94%增加1.06個百分點。
在固定資本形成方面，隨著AI商機持續升溫，國內晶片龍頭廠商資本支出再創新高，半導體領導業者積極擴充先進製程與高階封測產能，帶動上下游供應鏈同步加碼投資，企業亦持續強化研發投入，加上多家國際大廠在台灣設立研發中心及資料中心，均有利支撐民間投資動能，令2025年民間投資表現優於預期。
展望未來，雖半導體業者與政府仍將積極投入高階製程、AI基礎建設及能源轉型等領域，傳統產業亦朝高值化轉型，提升產品附加價值與利潤，維持投資動能，但受高基期影響，整體成長趨緩，故預測2026年固定資本形成成長率為2.15%，較2025年修正後成長率10.05%減少7.90個百分點，其中民間投資成長率2026年為2.36%，較2025年修正後成長率10.97%減少8.61個百分點。
在貿易部分，受惠於AI應用持續擴展及消費性電子產品創新帶動，加上美國半導體關稅政策尚未公布，在提前拉貨的額外挹注下，台灣電子及資通訊產品出口表現亮眼。然而，傳統產業如塑化、鋼鐵、紡織及運輸工具等，受美國關稅政策影響及中國內捲競爭壓力所制約，全球市場需求疲軟，企業訂單普遍趨於保守，反映出口結構呈現明顯的產業分化與景氣落差。
展望未來，隨美國關稅影響持續發酵及提前備貨效應消退，全球需求動能將顯著放緩，導致貿易量成長不如2025年，依IMF於2025年10月預測，2026年全球貿易成長年增率將由2025年3.6%降低至2.3%，雖AI相關需求仍具支撐作用，但受高基期影響，電子及資通訊產品出口增幅將趨緩。據此，預測2026年輸出與輸入成長率分別為3.08%及2.84%，輸出較2025年減少21.90個百分點，輸入較2025年減少22.22個百分點。
在物價方面，2025年前9月台灣CPI年增率平均為1.77%，其中約八成漲幅來自食物與居住類價格。隨著颱風與豪雨影響減弱，蔬菜供應回穩帶動價格回落；房市交易持續低迷，房租年增率預料將隨房價走低而進一步放緩。同時，汽機車貨物稅減免及國際油價相對穩定，也進一步抑制物價上漲壓力，使整體CPI維持溫和下行趨勢。
展望2026年，隨全球通膨壓力趨緩，物價將維持緩步回落趨勢，但氣候變遷、缺工與地緣政治風險仍可能推升成本壓力，預測2026年CPI年增率約為1.66%。全球經濟仍將面臨諸多挑戰，其中又以美國貿易政策、中國產業調整、人工智慧發展前景、地緣政治衝突與氣候變遷至關重要，不僅影響台灣出口表現，也透過金融市場及進口物價影響台灣內需及消費，值得預先研判並加以關注。
在美國貿易政策部分，美國總統川普在2025年宣布多項關稅政策，無論對等或232商品關稅，都對各貿易對手國產生影響，而台灣2025年受惠人工智慧商品熱銷，對美貿易順差不降反增，這可能引發美國啟動新的對台貿易政策，無論是要求台廠增加對美投資，增加對美商品採購或投資美債，抑或是要求匯率升值，由於美國已成為台灣第一大出口對象，其對台貿易政策的變化都將影響台灣出口表現，並進而影響相關投資數據。
其次，中國低價商品出口近年大幅擴張，一方面是由於其房地產降溫，鋼鐵及建築機械等產能無法去化，另一方面，地方政府補貼之太陽光電、電動車及風力發電設備等也出現供過於求窘境，由於國內需求不足，中國企業大舉低價外銷，不只招致各國採取貿易措施應對，也對台灣鋼鐵、石化，以及水泥產業產生不利影響。不過自2025年中起，中國政府宣布多項減產政策，此舉對國際原物料及鋼鐵市場產生影響，國際報價開始止跌回穩，若中國能在其他生產過剩產業持續調控，對台灣非資通訊產業的內外銷都將產生正面助益。
人工智慧相關商品自2024年起成為台灣出口主力，也在2025年有效推升投資，成為台灣經濟主要動能。不過根據麻省理工學院的報告指出，AI雖每年以千億甚至兆美元的規模增加投資，但目前僅有5%的企業採用生成式AI產生百萬美元級效益，主要採用者為媒體及科技業，至於傳產、服務，以及金融等產業尚未產生效益。由近四十年科技創新如個人電腦、網路，以及行動裝置，其商業普及的時間落差通常需要10年，目前人工智慧投資雖龐大，但成效不成比例，若美國科技廠商因考慮成本效益而減少投資，將對台灣科技出口產生不利影響。
最後，地緣政治風險與氣候變遷持續為全球經濟的重要不確定因素。俄烏戰爭迄今尚未結束，中東局勢亦因以色列與鄰近國家衝突升溫而緊張，導致能源與原物料市場波動頻仍，全球供應鏈穩定性受影響，通膨壓力居高不下。部分國家雖積極分散生產基地、強化能源自主與戰略儲備，以減輕衝擊，但整體供應鏈風險仍難完全消除。
同時，氣候變遷影響加劇，今年夏季全球多地出現高溫、乾旱與暴雨等極端天氣，衝擊糧食與能源供應，增加通膨與經濟成長的不確定性。極端氣候頻繁發生亦推升基礎設施維護與保險成本，帶來長期結構性挑戰。整體而言，地緣政治與氣候風險交互作用，值得密切關注並備妥應對策略。
更多Newtalk新聞報導
鴻海、台光電營收成長！法人評等「這些個股」買進
台股跌破28000大關！法人調降、維持標的評等一次看
其他人也在看
繼寶佳狙擊中石化後 老牌銅板資產股中纖也爆5倍量攻漲停 3萬張排隊買
繼寶佳集團狙擊中工（1515）、中石化（1314）後，擁有龐大土地的老牌銅板資產股中纖（1718）今（6）日也爆量攻上漲停板6.94元，成交量不到一小時擁1.1萬張大量，較前一天只有2千餘張成長5倍之多，且有3.3萬張買單排隊等買。它是全台第二大地主農林（2913）大股東，今日大漲引市場側目。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
打房後座力來了！王光祥資金緊 借款換台北之星
中央銀行打房後座力來了。三圓建設、大同前董座，現任山圓建設董事長王光祥上周驚傳個人退票2,000萬元又註銷。王光祥4日證實：「確實我最近資金吃緊！」不過已啟動借款換「台北之星」豪宅協商機制，減壓財務，「現在大概都已經沒問題了」。工商時報 ・ 1 天前
比特幣跌破10萬 麻吉大哥黃立成「帳戶剩14.9萬美元」深夜首發聲
「麻吉大哥」黃立成淡出演藝圈後轉戰加密貨幣市場，6月一度靠著HYPE幣獲利高達650萬美元（約1.95億台幣），被譽為幣圈傳奇，不過近期比特幣（Bitcoin）價格大跌，台灣時間11月5日跌破10萬美元大關，和上月6日創下逾12萬6千美元歷史高點相比，下跌超過20%。隨著加密貨幣大跌，黃立成手中的以太幣和HYPE多單11月3日中午再度遭到部分清算，帳戶淨值僅剩14.9萬美元（約459萬台幣）。對此，黃立成深夜首度發聲。太報 ・ 1 天前
又爆倉! 傳帳面虧損達4.68億台幣 黃立成深夜首發聲
財經中心／唐詩晴、曾宸洛 台北報導就算淡出螢光幕，藏身加密貨幣市場，還是屢屢創造話題的麻吉大哥黃立成，近來因為加密貨幣走弱，也讓他不斷爆倉，越虧越多，過去一周以來，黃立成的帳戶資產，一路從190萬美元，賠到只剩14.9萬美元，甚至傳出帳面虧損達4.68億台幣，也讓他罕見在社群平台，抒發心聲。民視財經網 ・ 13 小時前
股市恐全面回檔20%？AI科技股倒一片 專家曝2未爆彈：巴菲特又笑了
美股全面下跌，科技股成為重災區，市場對於AI估值過高的疑慮再度出現，那斯達克大跌逾2%，S&P500下跌1.17%，比特幣更是一度跌破10萬美元創下6月以來新低，風險資產全面遭到拋售。對此，財經專家王董的大盤籌碼在臉書發文表示，市場結構的脆弱度完全曝露，大量資金湧入2項資產避險，只能說滿手現金的巴菲特又賭對了。根據《CNBC》等外媒報導，高盛執行長所羅門（D......風傳媒 ・ 22 小時前
【Yahoo早盤】台股暴挫700點摜破2萬8！分析師郭憲政「漲多回檔」：有望收紅K
台股今（5）日早盤隨國際股市重殺，一早下挫700點，摜破2萬8，最低觸及27,373點。啟發投顧分析師郭憲政表示，今日下挫屬於漲多回檔，多頭格局仍未變，美股也還有機會反彈創高，今日預估量落在6000億元，主力並未重殺，投資人不必自己嚇自己，很有機會開低後走揚，收下紅K。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台股慘摔546點！5檔個股逆勢漲停 這檔「10月猛漲116%」挑戰第6根
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週二（4日）主要四大指數收盤全面走跌，其中費城半導體指數更是重挫達4%、台積電ADR（TSM-US）也慘跌3.55%。台股加權指...FTNN新聞網 ・ 1 天前
小資族注意！二代健保擬改「年度結算」制 股民大反彈
即時中心／林耿郁報導小資族注意！衛福部長石崇良4日接受媒體專訪時表示，將推動修法，未來銀行存款利息、股利等收入，將改採「年度結算」制度；只要「年總收入」超過2萬元，一律課徵2.11%補充保費。消息一出引發股民憤怒，砲轟「一頭牛要剝幾層皮？」民視 ・ 4 小時前
台股衝太猛被降溫！11月逼近「百兆市值」 期交所緊急調高16檔保證金...0050、小台、微台全中槍
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股熱到發燙！在台積電領軍猛攻下，大盤昨（3）日再創歷史新高，以28,334點作收，整體市值暴衝至98.85兆元，今日雖以下跌2...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體逆勢翻紅！ 分析師喊冤「是機會」：根本被錯殺
日前受DDR4市場供給減少、現貨價格攀升影響，記憶體族群類股股價走勢強勁，今日台股開盤開低走低，一度大跌600點，而南亞科、旺宏等記憶體類股則逆勢翻紅。值得注意的是，昨日公布財報轉虧為盈的華邦電開盤即重挫逾9%、差點觸及跌停，不過隨著逢低買盤敲進，股價觸底反彈，盤中來到51.4元。對此，分析師封開平表示，記憶體根本是被錯殺，今天絕對是機會，不是危機。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
補充保費3改革！ 存股族怒噴「老找股民開刀」 達人曝1招自保
全民健保補充保費制度即將大改革！衛福部長石崇良接受《中國時報》專訪時表示，明年將修《健保法》，改採「年度結算制」，未來民眾1年內的利息、股利、租金等「非薪資所得」只要合計超過2萬元，就得繳交2.11%的補充保費，且扣繳上限從現行的1000萬元提高至5000萬元。消息一出網路上瞬間炸鍋，網友怒轟等同懲罰穩健理財者。對此，不敗教主陳重銘教股民們一招自保。EBC東森財經新聞 ・ 2 小時前
台股盤前／AI泡沫警鐘輝達重挫！美股全面潰敗 台股開盤恐再殺一波
美股週二（4）日全面重挫，投資人憂心AI概念股估值過高，加上華爾街多位大型企業執行長相繼釋出悲觀警告，拋售潮自晶片股蔓延至全市場。費城半導體指數暴跌4.01%，那斯達克下滑2.04%，標普500指數跌1.17%，道瓊指數收黑251點，市場氣氛急轉冷，亞股今（5）日恐全面承壓，台股開盤勢必飽受賣壓。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
超狂！瘦瘦針一季大賺5400億元 謝金河：台灣生技只能炒股價
美國知名藥廠禮來（Eli Lilly）開發的「猛健樂（Mounjaro）」，俗稱「瘦瘦針」、「瘦瘦筆」，近來討論聲量極高，財信傳媒董事長謝金河昨日在臉書PO文，認為禮來公布的第三季財報「給大家上了一課」，高達176億美元(約5400億台幣)的營收正來自猛健樂，也預言禮來將成為下一個兆美元企業。中天新聞網 ・ 1 天前
國巨再吞半根跌停...跌破230元大關 分析師揭反彈關鍵：守住這價位
被動元件龍頭大廠國巨（2327）今（5）日在台股一片綠光罩頂下，也成苦主之一，股價一度重挫5.88%，回測至244元。啟發投顧分析師郭憲政受訪表示，國巨本身應守穩上月底228.5元的跳空缺口，若能在此處顯現支撐力，後續有望再反彈走揚，重新走多。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台股跌逾500點 「這8檔」逆勢亮燈漲停板
[NOWnews今日新聞]投資人憂心AI相關企業估值過高，華爾街越來越擔心企業獲利表現難以支撐高昂的市場估值，高盛、摩根士丹利等多家大型銀行執行長週二警示市場恐面臨修正，拖累台北股市今（5）日開盤下跌...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
越關越大尾？華邦電、南亞科雙創新天價 分析師：續抱不賣飛
記憶體雙雄華邦電（2344）、南亞科（2408）受惠市場供需失衡，股價節節創高，華邦電雖遭列為處置股，仍獲得投資人積極追買，今（6）日開盤跳空大漲逾4%，股價來到58.6元再創歷史新高；南亞科盤中也大漲至146元，帶量突破前高。分析師建議，空手投資人先等到修正拉回之後再進行買進，手中持有者就續抱。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
鴻海強勢入榜！高盛點名AI時代「5大潛力黑馬股」 最猛個股上看飆漲92％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮席捲全球資本市場，高盛（GoldmanSachs）最新公布的「董事精選名單」（ConvictionList-Directors’Cut）掀起投...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
記憶體不能只能喝湯！ 謝金河點名華邦電：這是好的開始
從DRAM、NAND到HBM，全世界記憶體族群近期漲勢驚人，包括三星延後DDR5合約報價、現貨價一週翻倍，韓國券商將SK海力士目標價上修一倍至百萬韓元，對此財信傳媒董事長謝金河直言，記憶體市場由海力士、美光與三星主導的三強格局，目前正在形成，有別於日韓在記憶體領域的迅速發展，反觀台灣相關產業自2015年受創迄今仍未完全恢復，唯有持續創新與深化合作，才有機會重新取得競爭優勢。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
股王信驊第3季獲利創高…前三季賺逾七股本
股王信驊昨（5）日公布第3季稅後純益12.14億元，創新高，季增93%，年增66.53%，每股純益32.12元；前三季2...聯合新聞網 ・ 6 小時前
酸台肥暴力操作擋吳音寧！王鴻薇要他負責
[NOWnews今日新聞]台肥公司今（4）日召開董事會，董事長由總經理張滄郎接任董事長職務，並非是近日外傳的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧。國民黨立委王鴻薇在臉書指出，台肥在董事會前一天突襲式連...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前