榮服處推動退除役官兵就業

南市榮民服務處處長胡思湘（右）拜會台南市政府勞工局長王鑫基，感謝長期支持及協助榮服處推動退除役官兵就業。 （榮服處提供）

記者黃文記∕永康報導

為增進退除役官兵順利銜接職場、拓展職涯發展機會，台南市榮民服務處處長胡思湘近日分別拜訪台南市政府勞工局長王鑫基及勞動部勞動力發展署雲嘉南分署分署長劉邦棟，感謝長期不遺餘力支持及協助榮服處推動退除役官兵就業，有效串連在地資源，建立優質就業服務網絡。

勞工局每年辦理就業博覽會及就業媒合相關活動，提供退除役官兵多元的就業選擇機會，此外，榮服處也結合該局職訓就服中心辦理就業徵才活動，成效深獲好評。二十日下午就在榮服處辦理「頭路底加 馬上就業」新春就業徵才活動，局長王鑫基特別感謝榮服處的參與及支援，期許繼續為退除役官兵開發在地就業資源共同努力。

榮服處每年結合勞動部勞動力發展署雲嘉南分署辦理屆退官兵就學就業職訓權益說明會，運用分署優質場地，提供屆退官兵體驗職業訓練場景，也鼓勵退除役官兵參加有興趣的職訓班隊，提升就業專業能力及職場競爭力。另，分署台南地區各就業中心提供相關就業媒合活動，也讓退除役官兵有更多就業選擇機會；分署長劉邦棟肯定退除役官兵在軍中培育的專業職能，將繼續促進機關間資源鏈結及跨域支援合作，增進退除役官兵職業訓練及就業管道。

台南市榮服處長胡思湘表示，榮服處長期配合輔導會政策，積極推動退除役官兵就學、職業訓練及就業輔導等多元服務措施，期能協助官兵順利轉銜職場，開創職涯第二春；未來將持續與台南市政府勞工局、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署建構更緊密的合作關係，整合各方資源，深化就業服務效能。