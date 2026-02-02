榮服處攜手大葉大學 助退除役官兵學習接軌職場

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為落實退除役官兵就學、職訓及就業輔導工作，彰化縣榮服處副處長蘇一中率領就業站團隊，今（2）日前往大葉大學拜會工學院王偉凱院長，以及電機工程系林聖義主任、半導體學程歐信良副主任等人，雙方針對合作方向進行深入交流，期望透過校方資源，協助退除役官兵順利銜接學習與職場。

彰化縣榮服處拜訪大葉大學工學院，與校方討論退除役官兵升學、職訓及就業輔導合作方案。（彰化榮服處提供）

王偉凱表示，大葉大學長期與產業界保持密切合作，涵蓋半導體、資訊工程、消防工程、電機等專業領域，能為退伍官兵提供完整的學習與實作資源。除了提供產學專班入學資訊，學校也安排實作課程，協助官兵考取專業證照，增加職場競爭力。

此外，針對企業需求，校方還能量身打造「先聘後訓」或「即訓即聘」模式，讓退伍官兵在修業期間就能提早累積實務經驗，順利接軌職場。

彰化縣榮服處拜訪大葉大學工學院，與校方討論退除役官兵升學、職訓及就業輔導合作方案。（彰化榮服處提供）

蘇一中指出，這次拜會大葉大學，目的是落實「退伍即就業」政策，讓退除役官兵在升學與職訓上能獲得完整資源。他強調，雙方對於「提升退伍官兵學歷」與「強化職場技能」高度認同，也希望藉由校園資源與榮服處輔導，打造從校園到職場的順暢管道，讓官兵順利開啟第二職涯。

值得一提的是，電機系林聖義主任本人也是榮民，因此對退伍官兵的需求特別能感同身受。他在會中分享自身經驗，提醒官兵除了學歷提升，更要注重技能累積與職場實務經驗，這對未來就業非常重要。

會中，校方提供了大葉大學 115 學年度各類招生簡介，包括系所特色與最新獎（助）學金方案；榮服處則準備了就學、就業及進修補助權益宣導表，並安排同步公告於雙方官網及服務窗口，確保官兵能第一時間掌握最完整的資源。

彰化縣榮服處拜訪大葉大學工學院，與校方討論退除役官兵升學、職訓及就業輔導合作方案。（彰化榮服處提供）

現場氣氛熱絡，雙方也討論了未來舉辦專屬說明會、實作課程體驗及企業參訪的可能性，希望官兵能實際接觸業界、提早累積職場經驗。蘇一中副處長感謝大葉大學提供多元、彈性的學習管道，並表示榮服處將持續推廣政策與資源，讓退除役官兵在輔導會與榮服處的支持下，不僅順利完成學歷提升與轉職，更能在職場中再創高峰。