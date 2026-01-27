榮服處舉辦寒冬送暖餐會 感謝各界捐贈認養金

基隆市榮民服務處日前舉辦「寒冬送暖暨相見歡」新春圍爐聯誼餐會，邀請轄內榮民及眷屬、欣莘學子遺孤孩子們共同參與，並廣邀長期襄助榮服處推動照顧服務的企業、機關、社團、慈善團體與個人到場同歡，場面溫馨感人，獲得與會來賓一致肯定。

活動現場洋溢濃厚年節氣氛，榮服處精心佈置新春主視覺，搭配喜慶音樂，並邀請書法老師現場揮毫贈送春聯，增添佳節喜氣；同時透過大型螢幕輪播一一四年度所有襄助榮服處照顧服務工作的機關、企業、團體與個人，表達誠摯謝意。

方正處長藉由餐會向所有到場來賓與長期支持榮服處的善心人士致他特別感謝輔導會及所屬欣泰、欣隆、欣屏、欣嘉、欣雲等天然氣公司，大南汽車、欣欣客運、欣欣大眾百貨、泛亞工程等投資事業，以及榮民榮眷基金會熱情襄贊活動經費，共同支持榮民眷照顧服務工作。也預告「采青團隊」為籌募遺孤認養金舉辦的春聯義賣活動將於二月七日至十六日在仁四路采慧珠寶銀樓前騎樓舉行，所得將全數捐助遺孤認養金。