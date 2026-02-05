榮服處送暖 榮民眷圍爐歡慶

台南市榮服處辦理寒冬送暖感恩會。 （記者黃文記攝）

記者黃文記∕永康報導

為關懷年邁及清寒榮民眷，台南市榮民服務處於農曆春節前夕辦理「圍爐歡慶迎吉馬，寒冬送暖關懷感恩會」，邀請前輩與眷屬們齊聚一堂，共享圍爐溫情，在寒冬中感受如家人般的陪伴，歡喜迎接充滿希望的馬年。

活動由榮服處處長胡思湘主持，另邀請台南市空軍官校校友會理事長王鴻仁、擎天協會理事長宋預桃、榮民楷模于郁金等共同出席。過程中向榮民長輩一生為國辛勞、犧牲奉獻的精神致上最高敬意，並代表輔導會向榮民眷獻上馬年平安順遂、昂首向前的誠摯祝福，現場氣氛溫馨熱絡，洋溢濃濃年味。

廣告 廣告

活動中播放微電影｜「微光希望」，透過單親遺孤的生命故事，傳遞在逆境中因陪伴而重拾希望的力量。影片中，榮莘學子在角力場上磨練出的堅毅精神，如馬年象徵的勇敢與不屈，感動在場榮民眷與來賓。

隨後由雲長樂揚國樂團帶來精彩演出，以悠揚樂聲為現場增添熱鬧，陪伴榮民眷在馬年新春之始，感受文化底蘊與歲末圍爐的氛圍。這次活動由榮民榮眷基金會等單位贊助支持，榮服處感謝各界愛心團體與個人攜手付出，讓榮民長輩在馬年來臨之際，感受到社會持續不斷、一路相伴的關懷與祝福。