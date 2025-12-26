榮民之家歲末祝福 為自己為他人祈福

台東慈濟志工，今年在馬蘭榮家舉辦社區歲末祝福，參與會眾580人。在人文饗宴區，有平安麵線、平安粥湯圓，還有手作燈籠掛飾。靜思精舍法師祝福大眾時也說，多關心身旁的人，如果看到有人有需要，歡迎提報給慈濟人。

以參與法會的虔誠心，凝聚祝福，靜思精舍法師也提及，造福，是平安的基礎。

靜思精舍 德宿法師：「你們如果知道你身邊的人有需要，你可以跟我們慈濟人講，我們透過你而幫助他，也透過你而讓他得到他需要的，所以今天也要邀請大家，給您這個機會，給您來造福好嗎 (好)，我們待會出去，我們有志工招生區，我們就把資料寫下去，為我們造福，為自己的後生晚輩造福，我們不用留錢給子孫，我們只要留德、留福給子孫，這才是長久的。」

台東2025年歲末祝福，在馬蘭榮家舉辦，每一盞燈，點亮感恩與希望，580位民眾從法師手中領受福慧紅包，充滿期待，因為內容藏著一句屬於自己的靜思語。回家之前，吃一碗平安麵、製作一個燈籠掛飾，迎接平安。

慈濟志工 裘亞梅：「每年都要來唷，我每年都做手作，您每一年都要來領平安喔。」

