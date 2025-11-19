榮民公墓地震毀損！愛爾麗捐120萬安置英靈 再贈交通車助偏鄉醫療

記者陳韋劭／花蓮報導

常如山捐120萬元協助亡故的榮民安置至忠靈祠。（圖／翻攝畫面）

愛爾麗集團總裁常如山多年投入公益不遺餘力，昨天一天內完成兩項暖心行動，一是為地震中受損的榮民公墓捐出120萬元並協助安置至忠靈祠，二是捐贈交通車給偏鄉醫療單位，確保「醫療不中斷」，獲得地方與醫療團隊高度肯定。



花蓮鳳林48位榮民公墓因地震損毀，有48具榮民骨骸暴露、散落。消息傳出後，愛爾麗總裁常如山第一時間捐出120萬元作為修復與重新安厝經費，並親自到場關心後續處理。

常如山表示，父親從小跟他講對日8年抗戰、長沙會戰，第一代的榮民很多都是父親的戰友，曾為國奉獻的榮民很多都是單身無子嗣，公墓毀損沒有後代修繕，他們無子嗣，我願意當他們的孩子。

常如山強調，榮民前輩戰時保家衛國、戰後以鏟子投入建設，是台灣真正的第一代鏟子超人，企業能在他們最需要時提供協助，是責任也是榮幸。

常如山表示，榮民前輩戰時保家衛國，企業能在他們最需要時提供協助，是責任也是榮幸。（圖／翻攝畫面）

愛爾麗集團昨天也致贈價值百萬元以上的醫療交通車給台北榮總玉里分院，作為偏鄉長者後送、就醫的重要交通工具。

常如山表示，只要交通不中斷，醫療就不會停。如果一台車能換來一整個村的安心，那就值得。自己是榮民子弟，榮民就是我們的國家根。因此長年投入榮民照護、安厝修繕、反詐騙教育與偏鄉醫療等領域，形成愛爾麗公益的主軸。

愛爾麗集團總裁常如山（左二）出席醫療交通車捐贈儀式。（圖／翻攝畫面）

