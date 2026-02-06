榮民創業有成回饋社會 捐贈水餃傳遞溫暖

記者郭曉蓓／綜合報導

原服役於金防部的榮民林凡瑋，退伍前參加輔導會職訓中心辦理的數位網路創意行銷班，精進行銷與數位應用能力；退伍後，善用榮服處就業輔導資源，取得中餐丙級技術士證照；結合所學行銷專長與餐飲技術，成功創立食品行並打造自有水餃品牌，穩健經營事業。

身為榮民，林凡瑋表示，輔導會提供完善的就業輔導資源，貼近退伍官兵實際需求，能有效協助同袍順利轉換跑道、接軌社會，並且持續發揮專長與自身價值，為國家與社會貢獻心力。他感念國軍培育，秉持回饋社會初心，於農曆年前夕捐贈自製水餃，將溫暖與祝福送給有需要的榮民眷，以實際行動實踐「取之於社會、用之於社會」的精神。

廣告 廣告

新北市榮民服務處處長林振生於受贈時，說明輔導會近年來持續推動各項促進就業輔導措施，鼓勵退除役官兵穩定就業、安心發展；並肯定榮民積極投入職業訓練、成功創業，且不忘回饋社會的善行，展現榮民正向形象與社會責任。

新北市榮民服務處處長林振生率責任區輔導員及社區服務組長參加榮民林凡瑋捐贈春節愛心水餃儀式。（新北市榮民服務處提供）

榮民林凡瑋捐贈春節愛心水餃，新北市榮民服務處處長林振生頒贈感謝狀。（新北市榮民服務處提供）