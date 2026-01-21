榮民吳洪羨百歲嵩壽 榮服處慶生

台南市榮服處幫榮民吳洪羨奶奶百歲嵩壽溫馨慶生。 （記者黃文記攝）

記者黃文記∕永康報導

榮民吳洪羨奶奶百歲嵩壽，台南市榮服處鏈結華山基金會永康二站，副處長徐麗如帶領該處責任區輔導員、榮欣志工、替代役等服務團隊，到吳奶奶家裡舉辦溫馨的慶生活動。徐副處長代表輔導會主委致贈琉璃壽桃金飾，以表達國家對榮民戎馬一生的崇高敬意。

榮服處說明，吳奶奶祖籍福建省金門縣，一九五八年八二三砲戰期間，吳奶奶被國軍編組為自衛隊隊員，主要負責糧食、水源及彈藥補給等後勤支援任務。家屬回憶，榮民長輩常口述當年砲火連天的情景，地方鄉民紛紛組成自衛隊，全力支援國軍後勤，齊心抵禦敵襲，守護了今日安定自由的土地。

徐麗如現場帶領高唱生日快樂，祝福吳奶奶「福如東海，壽比南山」，與會人員也紛紛獻上祝福。吳奶奶激動得眼眶泛淚，感動的表示，台南市榮服處平日的訪視關懷及這次溫馨的慶生活動，讓她深刻感受到輔導會及榮服處無微不至與照顧。