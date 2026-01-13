榮民周爺爺百歲生日 臺北榮服處真情祝福

記者郭曉蓓／臺北報導

在南港區幽靜的街廓中，一陣嘹亮的軍歌與歡笑聲打破了晨間的寧靜，臺北市榮民服務處副處長徐木生今（13）日率領責任區輔導員、社區志願服務組長、榮欣志工及替代役男，帶著滿滿的熱誠與祝福，前往榮民人瑞周昌林爺爺家中，為周爺爺舉辦一場充滿溫暖真情的百歲慶生會。

周昌林爺爺是大陸湖南省寧鄉縣人，出生於民國15年，年少投身軍旅，畢業於陸軍通信電子學校，民國58年官拜陸軍中尉官階退伍。慶生活動中，徐木生代表輔導會主任委員嚴德發，親手為周爺爺戴上象徵福壽安康的壽桃造型紀念金飾，轉達嚴德發滿滿的祝福，臺北市榮服處也特別準備了精緻的生日蛋糕與象徵圓滿的壽桃，與現場的每一個人分享這份難能可貴的百歲福氣。

看著榮欣志工們熱情地圍繞身旁，周爺爺精神矍鑠，眼神中流露出感動；他笑稱，當年通信兵的任務是使命必達，沒想到退伍多年後，輔導會與榮服處關懷的訊號也是從未間斷。大夥齊聲高唱〈生日快樂歌〉與〈黃埔祝壽歌〉為周爺爺祝壽，昂揚的樂音不僅是對周爺爺百年人生的致敬，更是榮服處「榮民在哪裡，服務就到哪裡」精神的展現。

徐木生表示，每一位百歲榮民都是國家最珍貴的資產。榮服處秉持「榮民的小事，就是我們的大事」之初衷，透過定期訪視與陪伴，讓長輩感受到如家人般的溫暖，同時向周爺爺宣導榮服處正積極推動「就醫綠色通道」服務，包含榮民專屬掛號櫃檯、85歲以上優先看診及各項便捷醫療措施，協助高齡榮民更有尊嚴地獲得醫療照護。

臺北市榮服處前往周昌林爺爺家中，為周爺爺舉辦一場充滿溫暖真情的百歲慶生會。（臺北市榮服處提供）

