榮民就業、就學、就醫及長照等議題 李順進於高雄市議會辦公廳會

【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 隨著國軍制度轉型與役期結構改變，退除役官兵樣貌已大不相同。從過往高齡榮民為主，逐步轉向以二、三十歲青壯退役官兵為核心，榮民就業、就學、就醫與長期照顧等議題，也隨之出現新挑戰。高雄市議會日前舉辦專題座談，廣邀產官學界代表，聚焦退役官兵職涯銜接、安養照顧與防詐宣導，期盼透過中央與地方協力，建立更完整的榮民支持體系。

《青壯退役官兵成主流，就業與就學銜接成政策焦點》

主持座談的高雄市議員李順進指出，現今退役官兵多為青壯年，正值人生與職涯關鍵階段，如何將其在軍中累積的紀律、技術與管理經驗，順利轉化為民間產業即戰力，是政策必須正視的核心課題。他強調，榮民是國家長期發展的重要基石，政府在就學、就業輔導及制度設計上，應更貼近實際需求。

廣告 廣告

高雄市政府兵役處亦指出，與過往退伍年齡偏高不同，現役退伍官兵多具備體能、專業與穩定度，透過積極職缺媒合與職涯輔導，不僅有助榮民穩定生活，也能為產業補充人力。產業界代表則直言，面對缺工現象，榮民投入製造、工程、技術與管理領域，對企業與勞動市場皆屬雙贏。

《制度整合與跨局處合作，打造一條龍服務網絡》

面對多元需求，高雄市榮民服務處近年強調「資源整合與服務平台」概念，串聯就學、就業、就醫與就養資源，避免服務碎片化。高雄市勞工局訓練就業中心則與榮服處建立無縫轉銜機制，涵蓋餐飲、技術、製造等八大職類訓練，協助退役官兵培養第二專長，提升職場競爭力。

市府層級亦指出，未來可透過跨局處合作與智慧城市發展方向，引入數位與AI科技，優化服務流程，讓榮民在求職媒合、福利查詢與生活支持上更有效率。市議會方面也呼籲，相關制度需持續檢討與滾動式修正，確保政策能真正落實，而非停留在紙上規劃。

《從再就業到安養照顧，榮民政策須兼顧世代差異》

除青壯榮民外，座談會亦關注高齡榮民照顧與防詐議題。隨著部分榮民進入高齡階段，長期照顧、醫療可近性與資訊安全同樣不可忽視。高雄市後備指揮部表示，其除管理退伍軍人資料外，也肩負輔導再就業、再服役及後備制度運作等任務，未來將持續配合地方政府，鼓勵退役官兵參與政策討論，強化權益保障。

與會專家普遍認為，榮民政策已從單一補助模式，轉向涵蓋職涯發展、生活支持與社會參與的整合治理，唯有中央與地方分工合作，並納入產業與社會資源，才能回應不同世代榮民的實際需求。

接住役後人生 ， 政策需與時俱進

此次高雄市議會座談，反映榮民政策正站在轉型十字路口。從青壯退役官兵的再就業、再就學，到高齡榮民的醫療與安養照顧，皆考驗制度整合與執行力。與會各界一致認為，唯有中央與地方攜手、跨部門合作，並持續傾聽榮民與眷屬心聲，才能讓役後人生不再斷線，真正實現對榮民「崇功報勳、周全照顧」的承諾。