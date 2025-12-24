榮民張明桂百歲壽辰 雲林榮家溫馨歡慶

記者黃清衛／綜合報導

雲林榮家日前為12月份壽星舉辦慶生會，並為迎來百歲壽辰的榮民張明桂爺爺獻上最誠摯的祝賀；適逢耶誕佳節前夕，榮家特別結合耶誕慶祝活動，邀請雲彩少年樂團、林頭社區發展協會及愛迪亞幼兒園等團體蒞家演出，在悠揚的樂聲與孩童溫馨的祝福中，百歲人瑞張爺爺臉上始終掛著慈祥的笑容。

輔導會副主委吳志揚與雲林榮家主任張筱貞共同主持慶賀典禮，並代表轉贈總統賴清德及行政院長卓榮泰致贈之百歲祝賀壽屏及金壽桃項鍊，感謝張爺爺早年投身軍旅、保家衛國的付出，祝福他福壽綿長、健康安泰。

活動現場在雲彩學園的聖誕組曲中揭開序幕，林頭社區發展協會帶來空靈鼓演奏，療癒人心；壓軸則由愛迪亞幼兒園的一群小小天使們，帶來活潑可愛的耶誕歌舞秀與與互動遊戲，並由替代役男扮演耶誕老人發送餅乾，逗得張爺爺與長輩們笑得合不攏嘴，現場洋溢著祖孫同樂的幸福畫面。

張明桂爺爺民國15年出生於福建省東山縣，年輕時隨軍來臺，歷經戰役洗禮，於民國62年以陸軍上士光榮退伍。張爺爺雖然一生未婚，但是個性隨和、生活規律，自民國77年入住雲林榮家以來，早已將這裡視為第二個家。平日喜歡在戶外乘涼、悠閒休憩，也成為他健康長壽的小祕訣。

張筱貞表示，榮民前輩半生戎馬，將青春奉獻給國家，榮家同仁始終秉持「視長猶親」的精神，致力為長輩們提供全方位的服務。透過百歲慶生結合耶誕活動，不僅向人瑞致敬，也希望藉由社區資源與跨世代互動，讓長輩們感受到來自社會各界的關懷與愛，在榮家安心頤養天年，享受健康快樂的晚年生活。

