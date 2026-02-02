榮民彭爺爺百歲嵩壽 臺北榮務處溫馨祝福

記者郭曉蓓／臺北報導

農曆春節將至，臺北市榮民服務處長黃信仁今（2）日率領大安區輔導員、榮欣志工及替代役男，帶著滿滿的敬意前往百歲榮民彭爺爺家中。現場由黃信仁帶領眾人齊聲高唱〈生日快樂歌〉與〈黃埔祝壽歌〉，嘹亮的歌聲憑添歡樂的喜氣，更喚起彭爺爺當年的英雄豪情。

彭爺爺為湖南省瀏陽縣人，民國33年響應「十萬青年十萬軍」號召投筆從戎，為保衛國土參與對日抗戰。百歲慶生會中，黃信仁首先代表總統賴清德及行政院長卓榮泰致贈祝賀壽屏，並親手為彭爺爺掛上輔導會主任委員嚴德發致贈的壽桃造型紀念金飾，象徵福壽安康。

廣告 廣告

黃信仁表示，榮服處將持續秉持「榮民在哪裡，服務就到哪裡」的精神，讓榮民前輩在春節感受到家人的溫暖，並代代傳承這份不朽的榮民精神。今日透過春節前的祝壽活動，不僅致贈壽屏與金飾以表崇敬，更是落實輔導會對高齡獨居榮民的關懷與服務品質，包含安心御老平台與綠色通道宣導，確保每位榮民前輩都能享有全人式照護。

臺北市榮民服務處長黃信仁今日率員前往百歲榮民彭爺爺家，祝賀彭爺爺百歲嵩壽。（臺北市榮民服務處提供）

臺北市榮民服務處長黃信仁今日率員前往百歲榮民彭爺爺家，祝賀彭爺爺百歲嵩壽。（臺北市榮民服務處提供）