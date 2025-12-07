榮民捐鋼筆畫 中彰榮家文藝飄香

住民吳先生捐贈其於早年在大陸四川成都所購買的四十幅鋼筆畫給中彰榮家，由家主任呂德義代為受贈。（記者方一成攝）

中彰榮家住民吳先生捐贈其於早年在大陸四川成都所購買的四十幅鋼筆畫給中彰榮家，由家主任呂德義代為受贈，並懸掛於住民房舍的走廊及交誼廳空間，以美化住民的生活空間，讓更多住民與來訪親友欣賞與感受藝術的美好。榮家長輩們對於活潑、鮮明的畫作紛紛感到讚賞，並感謝吳先生願意割愛慨贈榮家布置溫馨的居家環境。

吳先生於113年十一月份自費入住中彰榮家安養，剛開始對榮家環境感到陌生，因榮家專業團隊提供了細心的關懷與支持，住民長輩們熱情招呼與往來互動，讓吳先生逐漸融入新環境，也讓他深刻感受到榮家的關愛與溫暖。

吳先生表示，已經把榮家當作是自己的家，因本身興趣係收藏各式各樣的字畫，此次所捐贈的字畫作品來自於四川成都，以鋼筆為主題所創作的字畫作品，鋼筆手繪不同於油畫或是水彩畫的圖像表現，它更加著重於線條的表現；因感念榮家服務及共同營造頤養環境，特定精心裱框畫作後贈送給榮家，希望這些筆觸細膩、生動有趣的畫作能展示於公共區域以增添榮家的藝術氛圍，為住民的生活增添了一份視覺上的愉悅與心靈的慰藉。