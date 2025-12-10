榮民曾隆鎮百歲壽誕 臺中榮服處歡慶祝壽

記者黃清衛／綜合報導

臺中市榮民服務處副處長謝秀芬昨（9）日率責任區輔導員、社區服務組長及榮欣志工；並邀請大石里長吳忠華與華山基金會社工等一行，赴百歲榮民曾隆鎮爺爺家中溫馨祝壽。謝秀芬轉贈總統及行政院長祝賀壽屏，並代表輔導會主委致贈金飾賀禮，緊握著曾爺爺溫暖的手和大家共同切生日蛋糕。與會人員也排隊讓曾爺爺摸摸頭，一起分享人瑞的福氣與喜悅，並領取壽桃、紅蛋，同聲祝福曾爺爺「福如東海、壽比南山」。

曾爺爺民國15年出生於臺中巿，35年加入國軍行列，服役期間任勞任怨，戮力以赴，67年退役後轉任榮工處繼續貢獻己力服務社會。曾爺爺個性謙沖豁達與世無爭，與鄰居相處融洽，深獲鄉里敬重；與配偶曾黃月婚後育有1子2女，皆已婚配成家，子女事業有成，家庭和樂美滿。曾爺爺已開枝散葉至第四代，堪稱福壽雙全。

謝秀芬對曾爺爺生在動盪不安、風雨飄搖的年代，毅然投身軍旅擔負保家衛國的責任與情操深表敬意；表示百歲榮民慶生活動是榮服處對資深榮民的尊崇與祝福，更是彰顯輔導會對榮民長輩「功在國家、壽與天齊」的最高敬意。曾爺爺及家人對於臺中市榮服處專程到府慶生十分開心並深表感謝，祝壽活動在歡樂溫馨的氛圍中圓滿落幕。

臺中市榮民服務處副處長謝秀芬率領志工團隊為曾隆鎮爺爺祝壽，歡慶百歲生日。(臺中市榮服處提供)

臺中市榮民服務處副處長謝秀芬與曾隆鎮爺爺及家屬一同切蛋糕。(臺中市榮服處提供)