榮民李春友百歲壽誕 臺中榮服處溫馨祝壽

記者黃清衛／臺中報導

榮民李春友爺爺今（22）日歡度百歲壽誕，臺中市榮民服務處處長羅籝洋率領責任區輔導員、社區服務組長及榮欣志工一行人，專程前往李府溫馨祝壽，為百歲人瑞獻上最誠摯的祝福與敬意，現場洋溢著歡樂與感動的氣氛。

祝壽活動中，羅籝洋轉贈總統及行政院長祝賀壽屏，並代表輔導會主任委員致贈金飾賀禮，象徵國家對百歲榮民的崇高敬意；隨後，眾人齊聲高唱生日快樂歌，羅籝洋親切握著李爺爺的手，一同切下象徵福壽綿延的生日蛋糕。現場並分享壽桃、紅蛋，祝福李爺爺「福如東海、壽比南山」，喜氣洋洋、溫馨感人。

廣告 廣告

臺中市臺灣世界旗袍文化推展聯合會會長劉美鳳帶領會員，受邀為李爺爺載歌載舞並獻上滿滿祝福。李爺爺臉上始終掛著燦爛笑容，直言這是他最歡樂、最難忘的一次慶生會；劉美鳳表示，該會長期熱心公益、回饋社會，今日能親自為百歲榮民祝壽，深感榮幸。

李爺爺民國16年於貴州省沿河縣出生，37年投身軍旅，服役期間展現保家衛國的責任與情操。57年與配偶施淑貞女士結婚，夫妻鶼鰈情深、相互扶持；62年退役後，轉任民間公司服務繼續為社會貢獻己力。李爺爺個性謙和豁達、與世無爭，與鄰里相處融洽，深獲地方敬重。婚後育有1子1女，子女皆已成家立業，家庭和樂美滿，如今已開枝散葉至第4代，可謂福壽雙全。

羅籝洋表示，李爺爺成長於動盪不安的年代，毅然投身軍旅、守護國家，令人由衷敬佩。百歲榮民祝壽活動不僅是榮服處對資深榮民的尊崇與祝福，更彰顯輔導會對榮民長輩「功在國家、壽與天齊」的最高敬意；李爺爺及家屬對於臺中市榮服處專程到府祝壽表達由衷感謝，整場活動在歡樂、溫馨與滿滿祝福中圓滿落幕。

臺中市榮服處攜手臺中市臺灣世界旗袍文化推展聯合會，為李爺爺百歲祝壽；現場氣氛溫馨，滿溢著對人瑞的敬愛與祝福。（臺中市榮服處提供）

臺中市榮服處處長羅籯洋親切餵食李爺爺長壽麵，象徵「添福添壽、福壽綿延」，展現對榮民長輩最真摯的關懷。（臺中市榮服處提供）