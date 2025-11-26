榮民李義三適逢百歲生日 新竹榮服處到府慶生

新竹榮服處鞠宗顯處長（前排右二）偕趙強里長（左二）、黃承澤主任（後排右一）到府慶生。





榮民李義三民國15年出生於河南省，今年百歲。新竹榮民服務處鞠宗顯處長日前偕新竹市東區後備軍人輔導中心主任黃承澤、光明里趙強里長及榮欣志工等一行，至榮民李義三居住社區交誼廳祝賀壽誕。榮服處除代為致贈總統及行政院長百歲壽屏，更代表輔導會獻上精心訂製金飾及特製百歲蛋糕、壽桃及壽麵等賀禮。

民國15年出生於河南省的李爺爺，民國64年陸軍少校退伍，服役時擔任軍醫官，退伍後於桃園市所轄衛生所服務，醫者仁心，造福無數病患。與配偶育有4子，夫婦倆鶼鰈情深，兒子事業有成，家人感情融洽。

廣告 廣告

鞠宗顯處長帶動現場人員一起幫李爺爺歡唱生日快樂歌，現場氛圍熱鬧溫馨並留下歡愉合影。李爺爺快樂地和大家一起分享蛋糕及福氣，李爺爺及其家人很感謝榮服處、趙里長及黃主任特地到府慶生，讓一家人感到非常窩心。





更多新聞推薦

● 宜縣明年再度提高婦女生育津貼 生育補助達2萬元、產檢交通費升至3千元