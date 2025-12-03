榮民林爺爺百歲壽誕 新北榮服處祝福送暖

記者郭曉蓓／綜合報導

新北市中和區榮民林健飛今（3）日喜迎百歲壽誕，新北市榮服處處長林振生率責任區輔導員、社區服務組長及華山基金會前往祝賀，致上最高敬意。榮服處準備蛋糕及營養品賀禮，林振生親自為林爺爺佩戴象徵長壽的金壽桃，並轉贈總統及行政院長壽屏，以表達政府對榮民前輩的尊崇。

林爺爺出生於民國15年，祖籍廣東梅縣，青年時期投身軍旅，曾參與對日抗戰及國共內戰，來臺服役期間曾赴美受訓，返國後以傑出表現獲任國防部特種情報室總台長，民國63年以陸軍中校榮退，軍旅生涯功績卓著。

林爺爺與奶奶育有2男3女，家庭和睦。林爺爺性格開朗，熱衷游泳，至98歲仍持續游泳鍛鍊，並以規律作息與散步維持體能，展現積極樂觀的生活態度。

林振生表示，榮民前輩一生為國奉獻，是社會珍貴的人瑞典範，榮服處將持續秉持敬老尊賢精神，主動提供關懷與協助，期使榮民長輩安享幸福晚年。