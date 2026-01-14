榮民柳玉超喜迎百歲 高市榮服處溫馨慶生

記者孫建屏／高雄報導

青年時期投身軍旅的榮民前輩柳玉超，今年喜迎百歲，為表達對其一生奉獻與堅毅精神的崇敬，高雄市榮服處日前特地舉辦祝壽活動，邀請當地里長、榮欣志工及海育幼兒園小朋友等共同參與，讓柳爺爺在親友、榮欣志工及小朋友的陪伴下，感受社會各界的關懷與祝福。

活動在熱烈的「生日快樂」歌聲中展開，處長劉雅魁並代表致贈總統及行政院長祝賀壽屏，以及輔導會主任委員嚴德發賀壽金飾、寒冬送暖物資等，小朋友也送上親自製作的祝壽海報，氣氛溫馨與喜悅。慶生會最後在柳爺爺滿懷笑意的感謝聲中圓滿結束，簡單隆重、溫暖感人的祝壽過程，充分展現輔導會對榮民前輩「尊榮、關懷、感恩」的真摯情誼。

廣告 廣告

高市榮服處表示，柳爺爺出生於廣東省中山縣，年輕從軍隸屬於11軍，曾參加東北戰役，右手臂在戰場上受傷截肢；隨軍來臺後，在海軍陸戰隊服役，為國家奉獻心力多年，民國56年退伍。柳爺爺服役期間，工作敬業、表現優異，深受長官與同袍肯定；退伍後長住左營祥和山莊，生活簡樸，儘管年事已高，依然精神飽滿、笑容可掬。

劉雅魁表示，榮民前輩們一生為國家奉獻，是社會最珍貴的資產，能親自為百歲榮民祝壽深感榮幸，也感謝家屬及各界多年的悉心照護。

高雄市榮服處日前為榮民前輩柳玉超舉辦百歲慶生活動，邀請當地里長、榮欣志工及海育幼兒園小朋友共同參與，獻上關懷和祝福。（高市榮服處提供）

海育幼兒園小朋友送給柳爺爺親手製作的祝壽海報，令氣氛更顯溫馨與喜悅。（高市榮服處提供）