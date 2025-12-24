榮民楊城柏百歲嵩壽 臺北榮服處溫馨祝賀

記者郭曉蓓／臺北報導

為祝賀信義區榮民耆老楊城柏爺爺百歲壽辰，臺北市榮民服務處處長黃信仁今（24）日特率領責任區輔導員、社區組長、榮欣志工及替代役男親赴楊府慶生，除致贈總統及行政院長祝壽壽屏外，並代表輔導會主任委員嚴德發致贈壽桃造型紀念金飾。在家人溫馨陪伴下，眾人齊唱〈生日快樂歌〉與〈黃埔祝壽歌〉，現場歌聲悠揚、喜氣洋洋，共同見證這難能可貴的百歲時刻。

楊爺爺民國15年出生於福建省龍岩縣，抗戰期間毅然投身軍旅報效國家，並於民國36年隨部隊來臺。服役於裝甲兵部隊期間，因表現卓越且勤學不倦，獲准進入師範學院深造，學成後調任反情報總隊擔任副隊長，長年投身國家安全工作。

退伍後，楊爺爺將軍旅磨練轉化為學術養分，受聘於國立臺灣大學哲學系任教，將一生智慧傳承後進，桃李滿門，深受師生推崇愛戴。談及長壽祕訣，楊爺爺展現出軍人自律的本色，他作息規律、終身不菸不酒，百歲高齡仍無一般慢性病痛，精神矍鑠、丰采依然，其樂觀向學的人生態度，堪稱後輩學習的典範。

黃信仁表示，楊爺爺一生歷經軍旅、教育與家庭多重角色，其堅毅自律的精神令人敬佩。為守護長輩晚年生活，榮服處正積極推動「就醫綠色通道」服務，包含榮民專屬掛號櫃檯、85歲以上優先看診及各項便捷醫療措施，協助高齡榮民更有尊嚴地獲得醫療照護。榮服處將持續秉持「榮民在哪裡，服務到哪裡」的精神，以有溫度的服務營造友善環境，讓每位榮民長輩都能安享幸福晚年。

臺北市榮服處共慶百歲榮民楊爺爺嵩壽，祝賀福壽康寧，氣氛溫馨。（臺北市榮服處提供）

