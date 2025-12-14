榮民榮眷基金會花東薪傳大愛 鼓勵學生向學善循環

陳進廣副主任委員(左二)頒發獎學金 照片由臺東縣榮服處提供

為鼓勵榮民子女向學，延續榮民前輩奉獻精神所帶來的大愛，輔導會副主任委員陳進廣在馬蘭榮譽國民之家，主持「114學年度榮民子女獎助學金頒贈典禮」，以及「微光、希望」微電影等系列活動，過程溫馨。

在這系列活動中，播放榮民榮眷基金會製作的微電影「微光、希望」，這是一部以關懷榮民遺孤為主題的微電影，也是基金會近期的重點工作之一，期望透過少女及其家人真實且充滿挑戰的故事，傳達社會大眾對她們的關懷與幫助，引領走向光明的未來，攜手扶助弱勢的真實情境，象徵一束微光串聯成希望，也代表善意跨越世代，讓愛持續擴散。

榮民榮眷基金會董事長陳進廣在致詞時表示，榮民一生奉獻國家，而照顧其後代，協助學子接受完整的教育，是向榮民精神致敬的重要表達。他強調，希望每位孩子都能帶著這份支持茁壯成長，並在未來成為社會中堅的力量，把善意延續，把大愛薪傳。

陳董事長也向捐助單位及公益夥伴致上感謝。他說，每一份獎助學金背後都代表著社會對榮民眷屬的深切關懷與期許，不僅是榮民前輩們篳路藍縷所累積的精神資產，更凝聚了社會各界的愛心。

受獎學生代表也紛紛分享心得表示，獲得獎助學金不僅減輕家庭負擔，更讓他們感受到社會的溫度，並承諾將會繼續努力，不負期望，期許未來也能投入公益，成為散播善與愛的種子。活動在陳董事長鏗鏘有力帶動下，圓滿落幕。

臺東榮服處表示，未來將持續整合公私資源、擴展扶助範圍，讓善的力量持續循環，讓大愛在更多家庭中萌芽，並培育更多具品格、能力、心懷善念的新世代，共同為國家培育優秀人才。以「善持續循環、薪傳大愛、鼓勵向學」為主軸，也期許大家成為孩子們學習路上堅實的後盾。